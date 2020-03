Diaľnicu medzi Bratislavou a Trnavou čakajú obmedzenia, vodiči musia rátať so spomalením dopravy

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) informovala, že dopravné obmedzenia na diaľnici D1 Bratislava – Trnava budú trvať dva týždne, od soboty 28. marca do piatka 10. apríla. Dôvodom je začatie realizácie šiestej etapy zmeny dočasného dopravného značenia pre potreby výstavby križovatky Triblavina. Motoristi musia v uvedenom období počítať so spomalením dopravy na diaľničnom úseku v okolí hlavného mesta.

Prosia o zvýšenú opatrnosť

„Pred pripojením a otvorením nových úsekov v smere do Trnavy a do Bratislavy bude doprava obmedzená, za predpokladu priaznivého počasia (bez dažďa), najmä z dôvodu predznačovania a realizácie vodorovného dopravného značenia, zametacích a geodetických prác. Počas obmedzenia sa budú posúvať a prevážať betónové zvodidlá,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Osadené a upravené bude aj zvislé dočasné dopravné značenie. NDS preto motoristov prosí o zvýšenú opatrnosť pri prejazde uvedeným úsekom.

„Po ukončení prác bude doprava vedená v režime 3 + 3 v jednom jazdnom páse v smere Trnava – Bratislava do novembra 2020. Práce na realizácii VI. etapy zmeny dočasného dopravného značenia boli pôvodne plánované na 14. – 27. marca 2020,“ poznamenala Michalová. „Z dôvodu mimoriadnych okolností, ktoré aktuálne platia v Slovenskej republike, však napokon v avizovanom termíne realizované neboli,“ dodala hovorkyňa.

Obmedzenia počas viacerých dní

V sobotu 28. marca od 10:00 do 22:00 budú na D1 v smere Trnava – Bratislava prejazdné dva jazdné pruhy, smer Bratislava – Trnava bude obmedzení. Od 28. marca od 22:00 do nedele 29. marca do 8:00 bude v smere z Trnavy do Bratislavy prejazdný jeden pruh, opačný smer bude bez obmedzení. V pondelok 30. marca od 12:00 do 20:00 budú v oboch smeroch prejazdné dva pruhy. Od 30. marca od 20:00 do stredy 1. apríla do 20:00 budúv smere Trnava – Bratislava prejazdné dva pruhy, smer Bratislava – Trnava bude bez obmedzení.

Od 1. apríla od 20:00 do 2. apríla do 24:00 budú v oboch budú v oboch smeroch prejazdné dva pruhy, od 3. apríla od 1:00 do 4. apríla do 10:00 a od 4. apríla od 11:00 do 5. apríla do 17:00 budú budú obidva smery bez obmedzení. Od 6. apríla od 10:00 do 7. apríla do 21:00 a od 7. apríla od 21:00 do 8. apríla do 1:00 bude smer Trnava . Bratislava bez obmedzení a prejazdné dva pruhy v smere Bratislava – Trnava.

Od 8. apríla od 1:00 do 8:00 bude smer Trnava – Bratislava bez obmedzení a prejazdný jeden pruh v smere Bratislava – Trnava. Od 8. apríla od 9:00 do 10. apríla do 8:00 a 10. apríla od 8:00 do 9:00 bude smer Trnava – Bratislava bez obmedzení a prejazdné dva pruhy v smere Bratislava – Trnava.