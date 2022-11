Kedy dokončia D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové? Minister Doležal dementoval medializované informácie

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové by mala byť hotová do konca roka 2024. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) zároveň dementoval medializované informácie, že by termín dokončenia tejto diaľničnej stavby mali predĺžiť až do záveru roka 2025.

Očakáva dodržanie termínu

„Zhotoviteľ požiadal v jednej časti o predĺženie stavebného povolenia do konca roka 2025. To neznamená, že sa automaticky predlžuje aj lehota výstavby. Podľa informácie zhotoviteľa Višňové by malo byť hotové do konca roka 2024,“ povedal v piatok Doležal v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo.

Ak bude podľa ministra dopravy načas a kvalitne vysúťažená aj technológia pre tunel Višňové, očakáva, že termín dokončenia diaľnice o dva roky bude už dodržaný.

Vedia urýchliť stavbu

Rezortný šéf zároveň očakáva dokončenie liptovského úseku D1 Hubová – Ivachnová s tunelom Čebrať pri Ružomberku v druhej polovici roka 2024.

„V tuneli sa pracuje. Uvidíme, či to bude dokončenie celej stavby, alebo sprejazdnenie stavby. To motoristov zaujíma najviac. Za istých okolností vieme urýchliť stavbu aj tým, že ju sprejazdníme skôr, ale reálne si myslím, že to aj tak bude druhá polovica 2024,“ poznamenal Doležal.

Jednu z rúr tunela Čebrať podľa neho slávnostne prerazia v utorok 15. novembra, hoci technicky ju už prerazili.

„Višňové aj Ružomberok sa stavajú, to je to najpodstatnejšie,“ podotkol minister.