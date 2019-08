Dnes je klimatizovaná viac ako polovica všetkých vlakov, do roku 2025 budú všetky, sľubuje ZSSK

Cestovať počas letných horúčav vlakmi vybavenými funkčnou a účinnou klimatizáciou by malo byť v Európe samozrejmosťou. Na Slovensku to stále celkom neplatí ani v 21. storočí. Dôvodom sú dlhodobo zanedbané investície do modernizácie nielen železničnej infraštruktúry, či už tratí, trakčného vedenia, staníc, ale aj samotných vlakov, rušňov i vozňov.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) má v súčasnosti zhruba 660 koľajových vozidiel s klimatizáciou aj pre cestujúcich. V niektorých prípadoch majú totiž túto vymoženosť iba rušňovodiči.

Klimatizácia je tak približne v 55 percentách zo všetkých koľajových vozidiel, teda rušňov, ucelených vlakov, motorových vozňov a samotných vagónov, ktoré má národný osobný dopravca k dispozícii.

Naďalej je to málo, hoci ten v posledných rokoch investuje desiatky, ba stovky miliónov eur do obnovy vlakov – modernizácie a nákupu nových, samozrejme, s klimatizáciou.

Je to možné aj vďaka využitiu finančných prostriedkov Európskej únie. Investičný dlh z minulosti v dôsledku uprednostňovania rozvoja cestnej dopravy pred ekologickejšou a bezpečnejšou železničnou osobnou dopravou zostáva stále veľký. I keď sa postupne znižuje.

Nové investície za stovky miliónov eur

„ZSSK plánuje do roka 2023 zmodernizovať ďalších 50 kusov veľkopriestorových osobných Železničná spoločnosť vozňov v predpokladanom objeme 46 miliónov eur, pričom investične je realizácia modernizácie plánovaná z eurofondov,“ informoval nás riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

„Do roka 2025 bude uvedených do prevádzky 25 kusov nových klimatizovaných elektrických jednotiek, 21 kusov nových klimatizovaných dieselmotorových jednotiek, päť kusov nových klimatizovaných ozubnicových jednotiek,“ vymenoval Kováč ďalšie najbližšie investície do modernizácie vlakov.

Celková hodnota nákupu týchto vlakov dosahuje takmer 280 miliónov eur, pričom na nové elektrické a dieselmotorové jednotky, čo sú ucelené vlakové súpravy (rušeň spojený s vozňami) prispeje Európska únia.

Tieto vlaky bude štátny dopravca postupne nasadzovať na regionálne trate v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, ozubnicové vlaky budú jazdiť vo Vysokých Tatrách.

Stará klíma pri 35 stupňoch nepomôže

„Ľudia sa skôr sťažujú na málo fungujúcu, nefungujúcu či chýbajúcu klimatizáciu. Jedným z problémov je stav vozidlového parku, ktorý sa snažíme masívne modernizovať, a vysoké teploty, s ktorými sa pred rokmi nepočítalo,“ priblížil Kováč.

Napríklad, pri teplote 35 stupňov tri dni za sebou, stará klíma v plnom vlaku nepomôže a v preplnenom sa rovno pokazí. „Preto do nových vlakov už posledné roky idú klimatizácie počítajúce so 40 stupňami,“ podotkol.

Problémom je tiež na niektorých tratiach pričasté zastaralé sťahovanie a vyťahovanie zberačov energie. To vždy spôsobí výpadok klimatizácie aj na niekoľko minút.

„Pre prípad nehôd a na predchádzanie kritickým stavom sme na viacerých miestach Slovenska zriadili sklady vody, odkiaľ ju zadarmo distribuujeme do vlakov, ktoré v horúčavách musia niekde, napríklad z dôvodov nehody, stáť, respektíve majú iný problém, pri ktorom je ohrozený komfort či nebodaj zdravie našich cestujúcich,“ dodal Kováč.

Všetko chcú mať klimatizované do roku 2025

Z celkového počtu 865 osobných vozňov ZSSK má v súčasnosti klimatizáciu 510, z toho je 393 modernizovaných a 117 novovyrobených vozňov. Priemerný vek osobných vozňov je dvadsaťdva rokov.

Dopravca má vo vlastníctve aj 669 rušňov a jednotiek, z čoho je 96 nových klimatizovaných jednotiek a 196 modernizovaných rušňov a jednotiek. Rušne a jednotky dosahujú priemerný vek 21 rokov.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK Filip Hlubocký na svojom blogu vyslovil predpoklad, že do roku 2025 by malo byť v ich vozovom parku klimatizované snáď všetko.

Ako poznamenal, keď ide vlak z Bratislavy do Košíc cez Žilinu, aj ak nie sú žiadne poruchy, musí na tejto elektrifikovanej a najmenej meškajúcej trati aj dvadsaťkrát stiahnuť a vytiahnuť zberač energie (aj na rekonštruovaných úsekoch!).

Kedy treba zvážiť cestu vlakom

„Slovenská elektrifikovaná železničná sieť nie je z dôvodu zanedbaných investícií do infraštruktúry uspôsobená na jazdu vlaku bez fenoménu sťahovania zberačov. Takto aj počas bezproblémovej jazdy moderného vlaku vždy príde k výpadku centrálneho zdroja energie a následnému vypnutiu klimatizačných agregátov,“ upozornil Hlubocký.

Pri opakovaní tohto javu v najteplejších dňoch a v plnom vlaku klimatizačné zariadenie podľa neho len ťažko stíha vychladiť vozeň na stanovenú teplotu.

Šéf ZSSK odporúča počas horúčav cestovať vlakom s miestenkou, ak je to možné. Cestujúci by mal zvážiť cestu v preplnenom vlaku, ak nemá miestenku alebo vlak nie je miestenkový, necíti sa najlepšie a vonku je 35 stupňov.

Skupiny s piatimi a viac ľuďmi s právom na bezplatnú prepravu by o ceste mali dať dopravcovi vopred vedieť. „Veľa problémov vzniká, keď sa nám do vlaku navalí neohlásený školský výlet, či letný tábor a my niekde chytíme mimoriadnu udalosť,“ napísal Hlubocký.

Mimoriadne sklady s vodou

Ak je vlak prehriaty, alebo v horúčave mešká, či už z viny dopravcu alebo pre nehodu a niekomu vo vlaku hrozí kolaps z tepla, treba hneď upozorniť vlakvedúceho. Prípadne zavolať na ich non stop linku 18 188 alebo rovno 112.

„V siedmich železničných uzloch sme tiež vytvorili mimoriadne sklady s vodou a dohodli sme sa aj s prevádzkou reštauračných vozňov a predajcami, aby nám ju na základe rozhodnutia dispečingu okamžite priviezli a my sme ju rozdistribuovali potrebným,“ dodal Hlubocký. Naposledy zriadili takéto „občerstvovacie stanice“ v Tvrdošovciach a Šali po júlovom vykoľajení súkromného nákladného vlaku v Trnovci nad Váhom.