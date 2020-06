Do Čiech sa Slováci opäť dostanú bez obmedzení. Otvorená je autobusová, železničná aj lodná doprava

Slováci budú môcť opäť využívať medzinárodnú autobusovú, železničnú, leteckú a lodnú dopravu do Českej republiky. Rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR (ÚKŠ) o povolení medzinárodnej dopravy do Česka je už účinné. Ministerstvo dopravy a výstavby SR o tom informovalo vo štvrtok s tým, že konkrétne autobusové a vlakové spoje budú pridávané postupne.

„Som rád, že situácia konečne dovoľuje všetky varianty dopravy a som presvedčený, že v najbližších dňoch bude spolu s otvorením hraníc povolená aj doprava do ostatných krajín,“ reagoval na rozhodnutie ÚKŠ minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina).

Obnovenie spojov

Spoločnosť RegioJet informovala, že začne okamžite prípravy na obnovenie vlakových a autobusových spojení medzi Českom a Slovenskom. „RegioJet začne s postupným obnovovaním prevádzky medzi Českou republikou a Slovenskom pravdepodobne ešte tento týždeň. Pokiaľ sa nevyskytnú nejaké komplikácie, prvé vlakové spoje RegioJet z Prahy do Košíc a Bratislavy by mali vyraziť ešte v nedeľu tento týždeň,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca RegioJet Aleš Ondrůj s tým, že dopravca čo najskôr začne znovu predaj cestovných lístkov.

Ďalšie spoje bude pridávať v nasledujúcich dňoch, do predaja dá spoje tiež na celú letnú sezónu. „Pre Čechov to znamená napríklad voľnú cestu do Tatier, či slovenských kúpeľov, pre Slovákov sa opäť otvárajú tradičné turistické destinácie v ČR ako Praha, Brno či Olomouc,“ dodal Ondrůj.

Súhlas premiérov

Premiéri Slovenska a Česka na stretnutí v Prahe v stredu súhlasili s obnovením vlakovej a autobusovej dopravy medzi krajinami. „Ja za seba hovorím, že by sme sa mali vrátiť do normálu aj v prípade autobusovej a vlakovej dopravy,“ povedal na tlačovej besede po spoločnom stretnutí predseda českej vlády Andrej Babiš.

Slovenský premiér Igor Matovič povedal, že epidemiológovia mu radili, aby pri krajinách voči ktorým sa úplne otvoríme, sme sa úplne otvorili. „Sme teda otvorení na akúkoľvek formu otvorenia dopravy,“ dodal Matovič.

Medzinárodné vlaky

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) plánuje obnoviť medzinárodné vlaky do Česka, ale aj Rakúska v priebehu júna. „V týchto chvíľach sa rozhoduje o tom, kedy a v akej podobe,“ zareagoval v stredu pre agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Spoločnosť Slovak Lines je pripravená na okamžité obnovenie medzinárodnej autobusovej dopravy za podmienok určených vládou.

„Veľmi nás teší, že situácia u nás aj v okolitých krajinách je stabilná a postupne sa zjednodušujú podmienky prekročenia hraníc s našimi susedmi. Veríme, že neobmedzený režim na hraniciach medzi Slovenskou a Českou republikou a zrušenie karantény či negatívneho testu na koronavírus pri ceste do Rakúska je predzvesťou spustenia medzinárodnej dopravy, ktorá je zastavená už takmer tri mesiace,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová.

Spoj s Ukrajinou

Dopravca Leo Express vyslovil pripravenosť obnoviť česko-slovenské vlakové spojenie na trase Praha – Pardubice – Olomouc – Ostravsko – Poprad – Košice.

„Nasadenie jednotlivých spojov prispôsobíme záujmu cestujúcich. V prípade, že bude oficiálne potvrdená možnosť cestovať hromadnou dopravou, zverejníme v nasledujúcich dňoch cestovné poriadky,“ informoval hovorca Leo Express Emil Sedlařík.

Leo Express tiež dúfa, že sa onedlho otvoria hranice aj medzi Slovenskom a Ukrajinou, aby mohol obnoviť nadväzný autobusový spoj na Ukrajinu.