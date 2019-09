Do Európskeho týždňa mobility sa zapojilo 58 samospráv, témou bola bezpečná chôdza a cyklistika

Do kampane Európsky týždeň mobility (ETM) 2019 sa tento rok zapojilo 58 slovenských miest a obcí. Kampaň, ktorej cieľom je spopularizovať iné formy dopravy, ako je individuálna automobilová doprava, sa konala minulý týždeň.

V nedeľu ju tradične ukončil Deň bez áut, počas ktorého obec či mesto vyčlení jednu alebo viacero oblastí pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu minimálne na jeden celý deň.

Slogan „Prejdime sa spolu“

Na svojej stránke o tom informuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá ETM spolu s ministerstvom životného prostredia organizuje.

„Vďaka partnerom, zaregistrovaným samosprávam, organizáciám, inštitúciám, ale aj spolupráci súkromných spoločností sa podarilo osloviť množstvo obyvateľov našich miest, aby zvážili, aký typ dopravy si zvolia na cestu do práce či do školy. A či by pre nich nebolo najvýhodnejšie zo zdravotného, ale aj finančného hľadiska v neposlednom rade s ohľadom na naše životné prostredie, zvoliť ten najoptimálnejší druh dopravy a dopraviť sa do cieľa pešo, bicyklom, autobusom, vlakom alebo ich kombináciou,“ konštatovala SAŽP.

Zapojené samosprávy počas ETM vyzývali svojich obyvateľov, aby využívali ekologickejšie formy dopravy. Témou ročníka 2019 bola so sloganom Prejdime sa spolu. Tento rok sa teda dôraz kládol na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli, ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie aj peňaženku.

Súťaž s troma kategóriami

Samosprávy sa ešte majú možnosť zapojiť do Národnej súťaže Európskeho týždňa mobility v troch kategóriách – Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita.

Slovenské mestá tak budú mať opäť možnosť pripraviť pre svojich obyvateľov a ich návštevníkov rôznorodé aktivity zamerané na alternatívne formy dopravy a efektívne trvalé opatrenia zamerané na oblasť udržateľnej dopravy. Samosprávy sa môžu prihlásiť do súťaže do 1. októbra.

Vyhodnotenie súťaže o cenu Európskeho týždňa mobility 2019, ako aj ocenenie víťazov bude 22. októbra v Galante, ako súčasť XI. ročníka národnej konferencie Cyklistická doprava 2019.