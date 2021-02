Do modernizácie železníc potečie až 600 miliónov eur, plán obnovy počíta aj s rozvojom cyklodopravy

Na modernizáciu železničnej infraštruktúry by malo ísť z európskeho plánu obnovy a odolnosti celkovo 600 miliónov eur. Vyhlásil to vo štvrtk v rámci online diskusie minister dopravy Andrej Doležal.

Podľa neho spomínané peniaze pôjdu najmä na modernizáciu železničných tratí, čo je spojené so zvyšovaním rýchlosti na piatom koridore, elektrifikáciou železničnej trate či na podporou bezpečnosti prostredníctvom dispečerizácie tratí na ostatných tratiach, ktoré sú súčasťou európskych TEN-T koridorov. Ako zároveň podotkol minister Doležal, plán obnovy, na ktorom sa ešte stále pracuje, má slúžiť na obnovu infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti.

Ďalších 100 miliónov eur by malo ísť podľa ministra dopravy aj na podporu cyklodopravy, napríklad na budovanie cyklotrás. „Cyklodoprava môže zohrať významnú rolu v multimodalite,“ dodal Andrej Doležal. Samosprávy by podľa neho mali pripravovať projekty, prostredníctvom ktorých by sa mohli uchádzať o finančné prostriedky.

Zároveň podotkol, že ďalších 50 miliónov eur z plánu obnovy je určených na elektromobilitu, a to najmä v oblasti verejnej dopravy. Na obnovu budov, a to hlavne verejných budov, by mal dostať rezort dopravy a výstavby 200 miliónov eur. „Budem sa snažiť o to, aby medzi týmito budovami boli aj budovy železníc, najmä železničné stanice,“ dodal Andrej Doležal.