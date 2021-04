Dopravný podnik mesta Košice vstupuje do výstražného štrajku, pripoja sa aj kolegovia z Bratislavy

aktualizované 9. apríla, 14:56

Odborári v dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) ohlásili spolu s kolegami z Bratislavy na pondelok medzi 8:00 a 9:00 výstražný štrajk. Agentúru SITA o tom informoval odborový predák a člen dozornej rady DPMK Ivan Horváth.

Dopravné podniky na Slovensku vyhlásili štrajkovú pohotovosť 23. marca po tom, ako ministerstvo dopravy oznámilo, že štátna pomoc z dôvodov výpadkov tržieb pri pandemických opatreniach sa nebude vzťahovať na podniky vo verejnej správe.

„My s týmto nie sme veľmi uzrozumení, tak ako zriaďovatelia, tak aj zástupcovia zamestnancov, nakoľko tu reálne hrozí zníženie dopravných výkonov a, samozrejme, aj hromadné prepúšťanie,“ uviedol Horváth.

Autobusy skončia na konečnej

Ako ďalej dodal, chcú, aby sa štrajk čo najmenej dotkol cestujúcej verejnosti, preto všetky vozidlá privezú cestujúcich na konečnú zastávku a až tam prerušia výkon práce. Tiež budú podľa Horvátha zabezpečené vo všetkých mestách linky k nemocniciam.

„Toto bude taký prvý krok a chceme poukázať hlavne na to, aby sa to konečne doriešilo, pretože táto situácia trvá od apríla minulého roka, kde si kompetentné ministerstvá prehadzovali túto tému a dodnes nie je vyriešená,“ dodal Horváth.

Účasť je dobrovoľná

O vstupe do štrajku informovala cestujúcu verejnosť aj hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Ľubica Melcerová. „DPB informuje cestujúcu verejnosť o výstražnom štrajku vodičov MHD v Košiciach aj v Bratislave, ktorý bude v pondelok 12. apríla ráno od 8:00 do 9:00,“ uviedla.

V pondelok medzi 8:00 a 9:00 ráno nebudú premávať spoje MHD. Štrajk je dobrovoľný. „Účastníci štrajku nebudú brániť kolegom, ktorí sa nechcú zapojiť, aby riadne premávali,“ vysvetlila Melcerová a dodala, že v snahe zachovať aspoň minimálnu obsluhu najväčších nemocníc budú linky 9 (Nemocnica Ružinov), 32 (zdravotnícke zariadenia na Kramároch) a 98 (Nemocnica Antolská) premávať aj počas štrajku.

„Ak bude spoj MHD obsluhovať trasu linky v čase výstražného štrajku, vodič vozidlo neodstaví uprostred jazdy, ale obslúži všetky zastávky na trase danej linky až po konečnú,“ doplnila s tým, že v čase štrajku vozidlá tých vodičov, ktorí sa do neho zapoja, z nástupných zastávok nevyjdú na svoju trasu.

„Výpadok tržieb DPB z dôvodu pandémie, ktorý trvá nepretržite už viac ako rok, sa vyšplhal už na 25 miliónov eur. Bez možnosti čerpať finančnú pomoc zo štátnych schém Prvej pomoci hrozí aj hromadné prepúšťanie,“ upozornila hovorkyňa DPB.

Chránia pracovné miesta

Ako dodala, naďalej sa uskutočňujú rokovania s vládou SR a predstavitelia DPB budú ešte počas víkendu rokovať so zástupcami zamestnancov o zjemnení podoby výstražného štrajku.

„Racionalizačné a úsporné opatrenia v DPB nestačia na vykrytie výpadku tržieb napriek tomu, že sa v roku 2020 znížili náklady o deväť miliónov eur,“ skonštatovala Melcerová s tým, že odborové organizácie sa snažia chrániť pracovné miesta, pretože bez pomoci od štátu je pravdepodobné zhoršovanie kvality MHD, a tým aj redukovanie pracovných miest.

DPB je 29. najväčší zamestnávateľ na Slovensku, pracuje v ňom viac ako 2 800 ľudí v nepretržitej prevádzke. Vypravuje 100 pravidelných denných či nočných liniek, stará sa o 900 dopravných prostriedkov a denne prepraví 300-tisíc obyvateľov a návštevníkov Bratislavy.

Mesto so štrajkom nesúhlasí

Odborári z Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) sa do pripravovaného pondelkového štrajku nezapoja odstavením jednotlivých liniek MHD. Kolegov z odborových zväzov v Košiciach a Bratislave podporia symbolickou formou.

S hodinovou odstávkou spojov nevyjadrilo súhlas mesto a ani samotné vedenie DPMP, uviedol pre agentúru SITA predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri DPMP Daniel Straka.

„Keďže nepôjdeme do štrajku ako Košice a Bratislava, zapojíme sa doňho aspoň vizuálne, tak, aby ľudia videli, že za nimi stojíme, lebo sa to môže v konečnom dôsledku týkať v blízkej budúcnosti aj nás. Našu spoluúčasť vyjadríme stužkami na spätných zrkadlách a plagátmi na oknách. Umiestnené budú na všetkých vozidlách. Takisto budeme informovať všetkých vodičov, prečo sa to deje,“ informoval Straka.

Ako dodal Straka, proti odporúčaniu mesta ísť nechcú. „Peniaze sa riešia hlavne pre mesto a dopravný podnik ako akciovú spoločnosť. V konečnom dôsledku oni prichádzajú o peniaze. A ak nebudú peniaze na prevádzku, mesto si objedná menej kilometrových výkonov, budú sa škrtať linky a môže dôjsť k tomu čo nechceme, k prepúšťaniu,“ upozornil Straka s tým, že povolenie nedostali napriek tomu, že štrajk časovali tak, aby ho cestujúca verejnosť pocítila čo najmenej.

Pre koronavírus k výpadkom nedošlo

Podľa riaditeľ DPMP Martina Jaša však podnik nezaznamenal v súvislosti pandémiou koronavírusu priame ekonomické výpadky. „Realita je taká, že hoci sme stratu v minulom roku zaznamenali, pre pandémiu ochorenia COVID-19 sa táto strata neprehĺbila,“ uviedol Jaš pre agentúru SITA.

Zároveň dodal, že podľa jeho informácií si odborári našli inú formu štrajku. „To, akým spôsobom chcú odborári vyjadriť svoju účasť alebo spôsob podpory, je na nich, nie na nás. Mne len prišli oznámiť, že prerušovať MHD nebudú. Čo si dohodli s mestom, neviem,“ skonštatoval riaditeľ DPMP.

Dopravné firmy na celom Slovensku, ktoré zabezpečujú MHD v 54 mestách, môžu čerpať Prvú pomoc od štátu za výpadok tržieb z cestovného, okrem štyroch dopravných podnikov (vrátane DPB), v ktorých pracuje spolu päťtisíc ľudí.