Do žilinskej automobilky Kia sa už čoskoro vráti život, od pondelka obnoví výrobu

Žilinská Kia Motors Slovakia v pondelok 6. apríla opäť rozbehne výrobu. Uvádza sa to v oznámení automobilky pre jej zamestnancov. „Od pondelka 6. apríla do štvrtka 9. apríla budeme vyrábať v štandardnom trojzmennom režime. Po Veľkej noci prejdeme na dvojzmennú prevádzku (ranná a popoludňajšia), ktorá bude trvať do konca apríla,“ informuje ďalej fabrika.

Situácia na svetových trhoch sa podľa automobilky každým dňom mení a ak príde k obmedzeniam, či už z pohľadu dopytu alebo dodávok materiálu alebo iných nepredvídateľných situácií, je pripravená na to reagovať.

Epidémia paralizovala všetky 4 automobilky

Kia Motors Slovakia prerušila z dôvodu šírenia koronavírusu výrobu od pondelka 23. marca 2020. Aktuálne pritom „stoja“ všetky štyri automobilky. Od 17. marca dočasne prerušila výrobu spoločnosť Volkswagen Slovakia.

Podľa posledných informácií by mala fabrika nabiehať postupne po veľkonočných sviatkoch. Od štvrtka 19. marca k prerušeniu výroby pristúpila aj trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia. Pôvodne mala odstávka trvať do soboty 28. marca, vedenie ju však predĺžilo.

Výrobné linky v reakcii na šírenie nového koronavírusu odstavila aj nitrianska automobilka Jaguar Land Rover. Výroba sa zastavila v piatok 20. marca.

Viac k téme Ekonomické dopady Koronavírusu

Kia patrí medzi najväčších exportérov na Slovensku

Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba automobilov, ako aj motorov bola spustená v decembri 2006.

V súčasnosti Kia na Slovensku zamestnáva viac ako 3 800 ľudí a vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych úpravách – päťdverový Ceed, Sportswagon, ProCeed, Kia XCeed a športovo-úžitkový Kia Sportage.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 výrobné brány závodu opustilo už viac ako 3,4 milióna vozidiel a 5 miliónov motorov.