Dobrá dopravná infraštruktúra láka investorov, no doprava nie je len vôňa asfaltu, Hegerova vláda má jasné ciele

Dobrá dopravná infraštruktúra otvára dvere aj k atraktívnym investíciám, podľa predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) je to rozhodujúci faktor pre mnohých investorov.

Zároveň zdôraznil, že vláda zohľadňuje aj trendy a chce, aby ľudia využívali ekologickejšie možnosti cestovania, lebo doprava nie je len vôňa asfaltu.

Pribudnú nové cyklotrasy

„Naša vláda preto prijala stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú dopravu do roku 2050, podľa ktorej by takmer všetky automobily, dodávky, autobusy a nákladné autá mali mať nulové emisie. Stanovila cieľ do roku 2050 mať takmer nulový počet úmrtí spôsobených dopravou,“ uviedol v utorok Heger na sociálnej sieti.

Premiér pripomenul, že vláda do modernizácie a rekonštrukcie železničnej dopravy investuje 134,5 mil. eur, pripravuje elektrifikáciu železničnej trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, čo je vlajkový projekt plánu obnovy v oblasti dopravy za 200 mil. eur.

„Z plánu obnovy podporí sumou 105 mil. eur výstavbu cyklotrás. Spustila modernizáciu trenčianskeho tankodrómu – panelovej cesty medzi Chocholnou a Mníchovou Lehotou, tzv. panelky, ktorá bola považovaná za jednu z najviac rozbitých na Slovensku,“ vymenoval aktivity svojej vlády Heger.

Menia prístup bývalých vlád

Začala sa tiež výstavba košického obchvatu na rýchlostnej ceste R2, ktorá prepojí diaľnicu D1 s R4, pričom bude aj súčasťou medzinárodného dopravného koridoru Via Carpatia.

„Nedostavané diaľnice, rozbité a neudržiavané cesty, staré vlaky, minimálne snahy zabezpečiť alternatívne formy dopravy. To bola realita, na akú sme boli zvyknutí za bývalých vlád,“ poznamenal Heger.

„My meníme tento prístup a uvedomujeme si, aká je doprava dôležitou súčasťou života občanov,“ dodal.