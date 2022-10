Dobrá správa pre nadšencov Dubaja, Smartwing bude z bratislavského letiska prevádzkovať lety dvakrát týždenne

Česká letecká spoločnosť Smartwings v stredu otvorila priame letecké spojenie z Bratislavy do Dubaja v Spojených arabských emirátoch.

V období zimného letového poriadku, od konca októbra do konca marca budúceho roka, bude linku prevádzkovať dvakrát týždenne lietadlom Boeing 737 MAX 8 s kapacitou 189 miest.

Ľahký prístup do atraktívnej destinácie

Ako aerolinky informovali, do Dubaja bude možné letieť každú stredu a nedeľu s odletom z Bratislavy o 11:00. Späť z Dubaja, z letiska Dubai International, bude lietadlo odlietať o 20:30 a na bratislavskom letisku pristane o 23:40.

„Priamy let z Bratislavy do Dubaja umožní slovenským turistom nielen ľahký prístup do tejto atraktívnej destinácie, ale môže slúžiť aj ako prestupný bod pre cesty do Ázie, Afriky a Austrálie,“ uviedol obchodný riaditeľ Smartwings Peter Šujan.

Dopravca bude v zimnej sezóne zo slovenskej metropoly prevádzkovať aj charterové lety do ďalších exotických destinácii – do Ománu dvakrát týždenne, do Senegalu, na Kapverdy a Zanzibar raz v týždni.

Popularitu zvýšila aj výstava Expo

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Keketi pripomenul, že spoločnosť Smartwings prevádzkuje priamu linku z Bratislavy do Dubaja už druhú sezónu.

„Je to pozitívna správa pre všetkých Slovákov, ktorí radi letia alebo plánujú dovolenku do tejto obľúbenej exotickej destinácie,“ povedal Keketi.

Let z Bratislavy do Dubaja trvá približne 5 hodín a 30 minút, opačne 6 hodín a 10 minút. „Za posledné dva roky využilo skoro 10-tisíc pasažierov možnosť priameho spojenia do Spojených arabských emirátov. Populárnou destináciou sa stal Dubaj najmä počas svetovej výstavy Expo Dubai, ktorá sa konala od jesene 2021 do jari 2022,“ priblížila PR špecialistka bratislavského letiska Veronika Hauswaldová. Linku z Bratislavy do Dubaja od roku 2014 prevádzkovala spoločnosť flydubai.

Lety z viacerých slovenských letísk

V tohtoročnej letnej sezóne Smartwings zabezpečovali lety z troch slovenských letísk Bratislava, Košice a Poprad – Tatry do 25 destinácií v Španielsku, Grécku, Bulharsku, Taliansku, na Cypre, v Turecku, na Kapverdách, v Tunisku, Egypte a Jordánsku.

Smartwings Group, ktorej členmi sú letecké spoločnosti Smartwings, a. s., Smartwings Slovakia, s. r. o., Smartwings Poland, Sp. z. o. o., Smartwings Hungary, Kft., prevádzkuje lety z Česka, zo Slovenska, z Poľska, Francúzska, Izraela, Maďarska a Kanárskych ostrovov. Flotila Smartwings Group má 42 lietadiel.