Dokončenie D1 s tunelom Višňové do roka 2023 nie je podľa dopravného experta reálne

Dokončenie diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové v plánovanom termíne do konca roka 2023 podľa generálneho riaditeľa Výskumného ústavu dopravného Ľubomíra Palčáka nie je reálne. Predpokladá to v súvislosti so zistenými novými nedostatkami v problematickom tuneli.

Dopravný odborník sa tiež obáva, že do konca budúceho roka nemusí byť dokončená podobne niekoľko rokov meškajúca stavba úseku D1 Hubová – Ivachnová pri Ružomberku.

Niekoľkoročný posun

„Aj tu je jeden z možných scenárov odstúpenie od zmluvy. Dúfam, že k tomu nedôjde, lebo to by bol niekoľkoročný posun,“ povedal Palčák v nedeľnej televíznej relácii RTVS venovanej udalostiam minulého roka.

Odvolal sa pritom na nedávne vyjadrenie ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina), ktorý odstúpenie od zmluvy pripustil ako jednu z možností pre problémy na stavbe liptovského úseku diaľnice.

Opätovné ekologické problémy

„Ministerstvo dopravy avizuje aj na tomto úseky problémy, nakoľko sú tam vraj znovu ekologické problémy, a hlavne zhotoviteľ nenapreduje v prácach tak, ako by mal,“ uviedol expert. Poukázal na možné dodatky a navýšenie financovania stavebných prác na diaľničnom úseku, čo je podľa neho obrovský problém pri nedostatku prostriedkov.

Palčák pripomenul, že už na začiatku výstavby diaľnice v Liptove v roku 2014 museli pre zosuv pôdy zastaviť práce a zmeniť trasu úseku s dlhším tunelom ako sa pôvodne predpokladalo.

V súvislosti s pripravovanou výstavbou druhého úseku severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 sa šéf výskumnej inštitúcie vyjadril, že je jednoznačne zástancom výstavby diaľnic v plnom profile. „Viem, že prebieha diskusia aj s Útvarom hodnoty za peniaze, ktorý chce pri nedostatku financií využiť financie na čo najefektívnejšiu výstavbu,“ poznamenal Palčák.