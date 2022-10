Doležal chce zrýchliť prípravu výstavby trasy R4 od Prešova k hranici s Poľskom (video)

Príprava výstavby rýchlostnej cesty R4 od Prešova k štátnej hranici s Poľskom by sa mohla urýchliť. Podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) cieľom je najneskôr do konca tohto roka začať verejné obstarávanie na dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) na celú trasu R4 až k hranici so severným susedom.

„Hneď ako budeme mať územné rozhodnutie, môžeme teoreticky spustiť súťaž na koncesionára, keďže to smerujeme k projektu PPP. Medzi tým ešte budú výkupy,“ povedal Doležal na sociálnej sieti. Vyhlásenie súťaže na na dokumentáciu pre územné rozhodnutie na R4 bude podľa neho veľká správa pre východ Slovenska.

„Paralelne budeme robiť štúdiu a DÚR a na základe výsledkov štúdie zapracujeme technické riešenia ešte pred dokumentáciou pre stavebné povolenie,“ priblížil minister dopravy s tým, že to skráti prípravu a následnú výstavbu o 18 až 24 mesiacov.

Zmena zákona

Ministerstvo dopravy a výstavby o návrhu na ďalšie zrýchlenie prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest už rokovalo s Útvarom hodnoty za peniaze a predstavilo ho aj na koaličnej rade. Potrebné bude zmeniť zákon alebo prijať iný právny predpis.

„Pri rigidnom výklade zákona o rozpočtových pravidlách musíme pred vynaložením akýchkoľvek prostriedkov aktualizovať štúdiu, čo nás veľmi brzdí. Napríklad na R4 by sme mohli spustiť verejné obstarávanie na dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ale formálne nesmieme, lebo najskôr musíme aktualizovať štúdiu,“ upozornil Doležal.

Medzinárodný koridor

R4 na Slovensku bude súčasťou medzinárodného koridoru Via Carpatia, ktorá v severo-južnom smere prepojí Baltské a Egejské more. Počíta sa s tým, že cestná rýchlostná trasa bude v plnom profile, teda s dvoma jazdnými pruhmi v oboch smeroch. Povedie z Klajpedy v Litve, cez Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko do Solúna v Grécku.

Minister dopravy si v súvislosti s podobou trasy R4 nevie predstaviť, že by práve na Slovensku vyšiel ekonomicky výhodnejší polovičný profil, ale nechce predbiehať.

„Určite je lacnejšie stavať plný profil ako dvakrát pol profil,“ uviedol Doležal. Poukázal na rast cien stavebných materiálov, pričom náklady na pol profil úseku nie sú polovičné.