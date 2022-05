Doležal dal prednosť modernizácii železnice medzi Leopoldovom a Nitrou, rozhodnutie odôvodnil lepšou návratnosťou investície (video)

V súčasnosti sa oplatí modernizovať skôr železničný úsek Leopoldov – Nitra ako postaviť nový úsek Nitra – Trnovec nad Váhom. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) v tomto prípade súhlasí s hodnotením Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Budovanie nových tratí

„Máme ambíciu budovať nové trate a Nitre by to pomohlo,“ povedal vo štvrtok na sociálnej sieti Doležal s tým, že pridaná hodnota pre nový úsek nevychádza veľmi dobre.

„Ak by sme mali stavať novú trať za šesťsto miliónov eur, versus rekonštruovať existujúcu trať do Nitry cez Leopoldov, ktorá by stála tristo miliónov eur, a cestujúci by prišiel o päť minút skôr, tak to dnes asi nedáva celkom zmysel,“ uviedol minister k zámeru výstavby nového úseku.

Spojenie Bratislavy s Nitrou

Plánovaná výstavba novej železničnej trate Nitra – Trnovec nad Váhom podľa ÚHP nie je najlepším riešením pre zabezpečenie priameho vlakového spojenia Bratislavy a Nitry.

Zdôvodnil to tým, že projekt nie je návratný a štúdia počíta s nereálnymi termínmi výstavby a obsahuje chybné výpočty prevádzkových nákladov. O investíciách do železničných tratí diskutovali vo štvrtok zástupcovia ministerstiev financií a dopravy, vrátane ÚHP.