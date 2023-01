Doležal dúfa, že o výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest sa bude rozhodovať odborne a nie politicky ako v minulosti

Poverený minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina) dúfa, že o výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest sa bude rozhodovať odborne na základe objektívnych kritérií a nie politicky ako v minulosti.

Práve preto podľa neho existuje harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry, hoci nie je záväzný.

Koncepcia a plán

Rezortný šéf zároveň pripúšťa, že po ňom môže prísť nový minister, ktorý bude mať inú predstavu o budovaní diaľničnej siete na Slovensku, možno podľa iných ako objektívnych priorít.

„Možno sa vrátime do doby, kedy budeme znovu stavať podľa politických priorít. Samozrejme, verím, že nie, veď na to sme harmonogram robili, aby v tom konečne bola koncepcia a plán,“ povedal na sociálnej sieti Doležal.

Napríklad, v prípade plánovanej výstavby zvyšných úsekov diaľnice D3 na Kysuciach podľa rezortného šéfa jeho nástupca, ktorý by to chcel zmeniť, to nebude mať jednoduché.

Plán B nie je

„Nemáme totiž plán B. Nemáme pripravenú inú stavbu takého rozsahu ako D3, ktorá by mohla byť financovaná z eurofondov. Tam to možné nie je, akokoľvek by to chcel budúci minister zvrátiť,“ uviedol Doležal.

Na poste ministra dopravy je takmer tri roky, od vzniku pôvodnej vládnej koalície v marci 2020. Priznáva veľký tlak aj na seba.

„Bez ohľadu na to, čo sa deje, budeme makať do posledného dňa, vrátane prípravy D3 tak, aby to budúci minister mal čo najjednoduchšie,“ dodal minister dopravy.