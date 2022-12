Doležal dúfa, že všetkým ide o rovnaký cieľ a zrýchlenie prípravy stavieb ciest podporí aj opozícia

Urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a rýchlostných ciest by podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) mohla podporiť aj opozícia. Myslí si to v súvislosti s navrhovanými zmenami v zákone o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Ide všetkým o rovnaký cieľ

„Snáď nám ide všetkým o rovnaký cieľ, aby sme urýchlili výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest,“ povedal vo štvrtok na sociálnej sieti Doležal s tým, že ide najmä o rýchlostnú cestu R4, diaľnice D3 a D1.

To sú podľa rezortného šéfa stavby, kde novelou zákona chcú dosiahnuť výnimku zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti o povinnosti robiť štúdiu. Stotožňuje sa s tým, že na začiatku stavby treba spraviť štúdiu o tom, či sa oplatí, a potom ešte aktualizovať štúdiu pred vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa.

„Problémom je, že nie sme v stave nula a niektoré stavby sa nachádzajú vo vyššom štádiu prípravy. Pri rigidnom výklade toho zákona vlastne nesmieme pokračovať v príprave a mali by sme počkať, kým urobíme poriadnu aktualizáciu štúdie,“ upozornil Doležal.

Budú mať požehnanie

S Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) sa podľa ministra korektne dohodli, že v prípade troch spomínaných stavieb nebude potrebné čakať na aktualizáciu štúdie, čoho sa týka aj novela, a bude možné pokračovať v príprave a tak nestrácať čas.

„V prípade R4 ideme ďalej do územného konania. To je veľmi dôležité,“ uviedol Doležal, pričom sa to podľa neho týka aj D3 a D1.

„Štúdie a príprava sú v rôznych fázach. Touto zákonnou úpravou budeme mať požehnanie, že môžeme pokračovať v príprave a nikto nám v budúcnosti nebude môcť vyčítať, že sme porušili zákon,“ podotkol.

V prípade všetkých ostatných stavieb podľa ministra dopravy bude potrebné dopracovať štúdie, prípadne ich aktualizácie.