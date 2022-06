Doležal je zodpovedný za katastrofálne hospodárenie u národného dopravcu, podľa Matoviča sa ukázala jeho neschopnosť viesť ministerstvo

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) skritizoval ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina). Šéf rezortu dopravy totiž upozornil na nedostatočné financovanie železničnej osobnej dopravy, pričom hrozí rušenie tretiny vlakov a prepúšťanie stoviek zamestnancov v štátnej Železničnej spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK).

„Nepríde so žiadnym konštruktívnym návrhom, kde peniaze zobrať, ako by chceli ušetriť,“ povedal v stredu o Doležalovi po rokovaní vlády Matovič.

Za zlé hospodárenie môže Doležal

Pripomenul veľmi ťažké rokovania ministerstva financií s národným dopravcom a Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), pričom z verejných zdrojov ide na prevádzku osobnej železničnej dopravy a železničnej infraštruktúry takmer sedemsto miliónov eur ročne.

„Mali sme s nimi možno pätnásť stretnutí, nakoniec sme ich dotlačili do memoranda, aby sa začali konečne trošku hospodárne správať, šetriť. Nie na vlakoch, nie na ľuďoch, ale na tom, že sa bude menej rozkrádať, tunelovať,“ uviedol Matovič s tým, že od ministra Doležala by očakával hlavne rokovania.

Minister dopravy je podľa ministra financií priamo zodpovedný za hospodárenie ZSSK a mal by problém riešiť. „Môžeme všetko zvaľovať na ministerstvo financií, ale zatiaľ z mojej skúsenosti môžem povedať, že čím menej schopný minister, tým viac sa vyhovára na ministerstvo financií,“ tvrdí Matovič.

Počiatkovi zlodeji

Podľa neho to nemôže byť o tom, že „teraz si tu bude neschopný minister“ cez svoje podriadené organizácie vytvárať tlak na ministerstvo financií.

„To je jeho maslo. Čo urobil pre to, aby odtiaľ vystrnadil zlodejov, ktorí tam boli ešte od Počiatka nastrkaní,“ dodal minister financií.

Štát by mohol zrušiť predbežne tretinu spojov v osobnej železničnej doprave, ak ŽSR neušetrí peniaze. O prácu by tiež mohlo prísť približne do päťsto zamestnancov.

Ide o sumu 24 miliónov eur, čo je rozdiel medzi objednanými dopravnými výkonmi vo verejnom záujme za 354 miliónov eur a poskytnutými zdrojmi národnému osobnému dopravcovi v objeme 330 miliónov eur. Informovali o tom v utorok na sociálnej sieti minister dopravy a generálny riaditeľ národného vlakového dopravcu.