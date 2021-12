Doležal nevidí dôvod na odstúpenie z funkcie, chce spravodlivé mýto a nižšie sadzby ako autodopravcovia

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) chce spravodlivé mýto aj nižšie sadzby podobne ako autodopravcovia. Reagoval tak na požiadavky Únie autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorá aj pre nespokojnosť s prevádzkou mýtneho systému plánuje v januári protestnú akciu.

„Robíme pre to všetko, spustili sme súťaže,“ povedal minister dopravy vo štvrtok v tradičnom živom prenose na sociálnej sieti. Dôvod na svoje odstúpenie, k čomu ho vyzývali autodopravcovia, nevidí.

Mýto sa zrušiť nedá

Minister zopakoval, že zmluvu o mýtnom systéme so spoločnosťou SkyToll, ktorá uplynie koncom budúceho roka, nebudú predlžovať.

„Musíme vydržať do konca roku 2022. Dovtedy tu SkyToll bude, či bude protest, či bude štrajk. S tým nič neurobíme,“ vyhlásil Doležal.

Predsedovi UNAS Stanislavovi Skalovi odkázal, že mýto sa zrušiť nedá, lebo by sme prišli o výber mýta. Pre autodopravcov by podľa ministra zrušenie mýta znamenalo výhru, lebo by neplatili poplatky.

Hlavný cieľ

„Slovensko a Národná diaľničná spoločnosť by prišli o viac ako dvesto miliónov eur. Nemôžeme vypnúť mýto, lebo si to autodopravcovia želajú, akokoľvek nespravodlivé mýto je. Moja úloha bola uchopiť situáciu s mýtom, aktualizovali sme štúdiu, pripravili a spustili sme súťaž, o pár dní budeme vyhodnocovať súťaž,“ uviedol Doležal.

Pripomenul svoj hlavný cieľ, aby po 31. decembri 2022 bolo mýto naďalej vyberané, bolo férové pre dopravcov a boli významne nižšie náklady.

„Na to ma nemusíte vyzývať štrajkom. V tomto duchu aj s mojím tímom pracujeme,“ podotkol minister s tým, že silové protesty formou štrajku nie sú správny spôsob, pretože tak sa veci dobre neriešia. Minister navrhol Skalovi opäť stretnutie, ale autodopravcovia by mali jasne sformulovať svoje požiadavky.