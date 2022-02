Doležal považuje za koniec, ak Rada ÚVO potvrdí zrušenie tendra na R2 pri Košiciach pred účinnosťou novely obstarávania

Ak by Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) potvrdila prvostupňové rozhodnutie o zrušení tendra na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 pri Košiciach skôr, ako nadobudne účinnosť novela verejného obstarávania, bol by to koniec a tender trvajúci viac ako tri roky bude musieť byť zrušený.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) to síce pripustil, ale zároveň uviedol, že podľa schválenej novely kontrolu pred uzavretím zmluvy nahradí kontrola až po podpise zmluvy s dodávateľom.

Všetky kontroly

„Všetky začaté kontroly na prvom alebo druhom stupni budú prerušené alebo ukončené, a tým bezpredmetné, a nahrádzajú sa kontrolou po podpise zmluvy,“ povedal šéf rezortu dopravy na sociálnej sieti. „Ak bude novela účinná, na druhý deň, neberte ma za slovo, môžeme podpísať zmluvu na R2,“ povedal Doležal.

Bude to platiť vtedy, ak rada úradu nerozhodne o odvolaní pred účinnosťou novely verejného obstarávania a zároveň nepotvrdí zrušenie tendra.

Odvolacie konanie

Odvolacie druhostupňové konanie v tomto prípade sa začalo 31. decembra 2021, kedy Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) v posledný možný deň doručila na úrad odvolanie proti zrušeniu tendra na výstavbu časti úseku R2 Šaca – Košické Oľšany v dĺžke vyše 14 kilometrov.

Rada úradu má podľa zákona o verejnom obstarávaní rozhodnúť o odvolaní do 45 dní, pričom táto lehota uplynula 14. februára, a stále nevydala rozhodnutie.

Podľa informácií agentúry SITA odvolací orgán úradu do nadobudnutia účinnosti novely verejného obstarávania, ktorá má zabrániť zrušeniu tendra, pravdepodobne nerozhodne.

Ostrý spor

Rozhodnutie o tendri vyvolalo v závere minulého roka ostrý spor medzi ministerstvom dopravy a ÚVO. Minister dopravy neprávoplatné prvostupňové rozhodnutie úradu tvrdo kritizoval, označil ho za bezprecedentné, neodborné a mimo aplikačnú prax, pričom môže byť ohrozené využitie finančných prostriedkov Európskej únie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra do konca roka 2023.

Ministerstvo a diaľničiari už vlani v lete uzavreli zmluvu o financovaní výstavby časti košického obchvatu na R2 z európskych zdrojov a zo štátneho rozpočtu. NDS vybrala za zhotoviteľa úseku združenie spoločnosti Eurovia SK, a. s., a Eurovia CS, a.s., ktoré navrhli cenu 132,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, výstavba by mala trvať tri roky.