Doležal sa stretol s viceprezidentom EBOR, diskutovali o podpore nových PPP projektov na Slovensku (video)

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) rokoval s viceprezidentom Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) Alainom Pillouxom hlavne o možnej podpore nových stavieb formou PPP projektov.

Rezort dopravy v súčasnosti posudzuje využitie tejto možnosti financovania pri plánovanej výstavbe trasy rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hranici s Poľskom či pri rekonštrukcii mostov na cestách prvej triedy.

R4 a mostný program

„Diskutovali sme o rôznych témach, najmä o PPP projektoch, ktoré sú vhodné pre Slovensko. Informoval som o možných PPP projektoch, ktoré posudzujeme, napríklad R4 a aj často diskutovaný mostný program,“ povedal Doležal na sociálnej sieti o rokovaní s viceprezidentom EBOR.

Ministerstvo dopravy s touto bankou dlhodobo spolupracuje pri PPP projektoch, bola partnerom rezortu už v existujúcich projektoch. „Tešíme sa na podporu a pomoc z ich strany pri rozvíjaní nových PPP projektov,“ dodal Doležal.

Možnosť na urýchlenie výstavby

Minister dopravy nedávno informoval, že v prípade plánovanej trasy R4 k hranici s Poľskom by náklady mohli dosiahnuť približne miliardu eur. Vzhľadom na obmedzené možnosti zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu využitie PPP označil za jednu z možností ako urýchliť výstavbu.

Podľa jeho odhadu by úseky R4 k hranici s Poľskom, ktoré sa majú stať súčasťou medzinárodného prepojenia Via Carpatia, mohli byť hotové najskôr v roku 2031. Pokiaľ ide o mostný program, Slovenská správa ciest potrebuje na ich opravy ročne 30 mil. eur.

Limituje ich výška dlhu

Výstavba cez PPP sa podľa ministra v dlhodobom horizonte môže javiť ako nákladovo efektívnejšia ako nemať sociálno-ekonomické benefity včas. „Čakať na to, kým na to budeme mať, tiež má svoje náklady, ktoré vplývajú na rozvoj, alebo nerozvoj toho-ktorého regiónu,“ povedal Doležal s tým, že ide o makroekonmické finančné prepočty.

„Čo nás limituje, je výška dlhu, či sa to započítava, nezapočítava. A to je čaro PPP, že to za istých okolností nemusí byť započítané do dlhu, ale to je o miere rizika, ktorú so sebou nesie PPP partner,“ poznamenal. Všetko sa podľa rezortného šéfa týmto spôsobom nedá financovať, lebo to má vplyv na schopnosť splácať výstavbu diaľnic alebo ciest.