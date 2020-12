Doležal: Slovakia Travel nemá byť štátna cestovka pre zamestnancov. Potrebujeme ju aj na hodnotenie kvality služieb

Rezort dopravy a výstavby chce na budúci rok pokračovať vo výstavbe a rekonštrukcii ciest, ako aj v liberalizácii vybraných železničných tratí. Popri tom sa však bude musieť popasovať s masívnym dlhom na železničnej infraštruktúre aj ďalšími problémami.

Čo budú priority ministerstva, akým spôsobom chcú riešiť problémové veci a na čo všetko využiť eurofondy, priblížil v rozhovore pre portál NašaDoprava.sk a tlačovú agentúru SITA minister dopravy Andrej Doležal.

Blíži sa koniec pomerne náročného roka 2020. Ako hodnotíte obdobie, odkedy ste na čele rezortu?

Bol to naozaj netradičný začiatok a všetky prvotné rozhodnutia vo veľkej miere ovplyvnila mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Snažili sme sa pružne reagovať na pomoc autodopravcom a medzinárodnej doprave vo všeobecnosti, keďže ich nevyhnutnosť sa ukázala najmä v čase mimoriadnej situácie, keď bolo potrebné zabezpečiť zásobovanie tovarov a služieb na Slovensko. Rovnako sme podporili poštových doručovateľov, ktorí tiež museli stáť v prvej línii.

Popritom to bola práca na príprave spustenia nového mýtneho systému, čo považujem za svoju prioritu. Rovnako naštartovanie procesov na ďalších stavbách, najmä D1 a D3, ale aj pokračovanie D4 R7. V neposlednom rade, doslova „do nemilosti“ sa v tomto roku dostal cestovný ruch. Práve preto sme spustili schému pomoci cestovnému ruchu, kde máme spolu 100 miliónov eur. Myslím si, že to síce trvalo, ale toto im skutočne pomôže viac, ako jednorazové príspevky.

Boli projekty, pri ktorých sa vám ťažko nadväzovalo na prácu vášho predchodcu?

Treba si uvedomiť, že práca ministra je vždy o nadviazaní na prácu svojho predchodcu. Samozrejme, nie so všetkým som sa stotožnil, ale vo veciach, ktoré sú jasne dané a rozpracované, je nevyhnutnosťou pokračovať správnym smerom.

To je prípad nastavenia procesov v súvislosti s výstavbou D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové, kde NDS koná a vedie už súťažný dialóg s uchádzačmi na dokončenie úseku. Cieľom zostáva, aby tento úsek mohol byť daný do užívania motoristom najneskôr do konca roka 2023.

Ďalej nám zostáva rozostavaný tzv. nultý obchvat Bratislavy spolu s R7, kde nie vždy všetko prebieha hladko. Ale s koncesionárom komunikujeme a vieme, že dokáže realizáciu stavebných prác zvládnuť. Je však potrebné zdôrazniť, že Slovensko stále nemá dobudované kľúčové úseky na diaľniciach D1 a D3 na Kysuciach.

Na ktoré oblasti sa chcete viac zamerať, ktoré doteraz neboli prioritami?

Nenazval by som to tak, že sa chcem venovať veciam, ktoré predtým neboli prioritami. Snažím sa venovať svoju pozornosť všetkým oblastiam, ktoré patria pod rezort, rovnomerne. Prirodzene, aj ľudia vnímajú, že prím majú diaľnice, ale ja by som chcel dosiahnuť, aby sa minimálne rovnaká pozornosť venovala železniciam. Práve preto sme pripravili zoznam priorít cestnej infraštruktúry a zoznam s rovnakou filozofiou pripravujeme aj v oblasti železničnej infraštruktúry.

Oba tieto zoznamy budú slúžiť ako analytické podklady pre vznik Harmonogramu priorít, v ktorom bude k jednotlivým projektom priradený aj finančný a časový rámec realizácie. Dokument nie je nemenný a mal by sa pravidelne aktualizovať na základe dopravnej situácie po dobudovaní infraštruktúry a vývoja socio-ekonomickej situácie v regióne. Tým chcem povedať, že nebudeme stavať infraštruktúru na základe pocitov, či politických preferencií, ale na základe presných dát.

Ľudia si budú môcť na našej stránke pozrieť, aké silné je žiarenie v ich okolí, aké sú najvyššie povolené intenzity a overiť si, či sa po zavedení 5G sietí intenzity zmenia.

Čo poštové služby a telekomunikácie?

Pre mňa osobne tým, že som prišiel z prostredia televíznych médií a vysielacích technológií, tak sa, prirodzene, viac zaujímam o elektronické komunikácie a poštové služby. Osobne mám pocit, že moji predchodcovia venovali najviac pozornosti diaľniciam. Ja by som chcel poukázať aj na to, že na rezorte dopravy a výstavby – hoci o tom náš názov nehovorí nič – zastrešujeme aj problematiku pôšt, pokrytie Slovenska signálom, prenos dát a podobne.

Napríklad toto leto sa začal veľmi zaujímavý projekt merania intenzity elektromagnetického poľa v Banskobystrickom kraji a chceli by sme v ňom pokračovať na celom Slovensku. Ľudia si budú môcť na našej stránke pozrieť, aké silné je žiarenie v ich okolí, aké sú najvyššie povolené intenzity a overiť si, či sa po zavedení 5G sietí intenzity zmenia. Toto vnímam ako veľmi dobrý príspevok v boji proti hoaxom o 5G.

Máte už za sebou projekty, ktoré sa vám podarilo presadiť a zrealizovať?

Po príchode na ministerstvo som si predsavzal, že musíme pohnúť s najväčšími problémami – mýtny systém, tunel Višňové, dostavba D1 z Bratislavy do Košíc a, samozrejme, zvýšenie záujmu o železničnú dopravu. Všetko je v štádiu riešenia, takže povedať, že som na to hrdý, zatiaľ nemôžem. Verím však, že ak pôjdu veci dobrým tempom, po skončení môjho funkčného obdobia budem spokojný s vykonanou prácou.

Čo teda považujete za svoj najväčší úspech, ktorý ste ako minister dosiahli?

Určite by to bolo spustenie tendra na mýto, schválenie prioritizácie cestnej infraštruktúry, akcelerovanie obstarávania diaľničného privádzača pre Kysucké Nové mesto a nájdenie dočasného riešenia pre trať Bratislava – Komárno.

Ako to vyzerá aktuálne s dopravou a cestami?

Toto by bolo najlepšie opýtať sa priamo motoristov, prípadne cestujúcich. Tých podľa mňa najviac poteší každý nový úsek diaľnice, či cesty. Každý vynovený úsek cesty – to by však nemala byť výnimočná chvíľa, ale bežný, pravidelný jav. O to mi ide v mojom úsilí. Rovnako by malo ľudí potešiť, že vlak je bez meškania, je v ňom príjemne a nadväzuje naň autobus, či MHD. Na druhej strane by to však malo byť bežné. A stále nie je. Takže na tom pracujeme.

Čo očakávate v najbližších mesiacoch, aké zmeny?

Teraz koncom roka otvára NDS dva diaľničné úseky pri Žiline a na Kysuciach. V budúcom roku by mali postupne pribúdať ďalšie úseky obchvatu Bratislavy. V budúcom roku by mal byť hotový juhozápadný obchvat Prešova, ktorým prepojíme D1 od Poradu na Košice. To sú ale veci, ktoré dobiehajú z predošlého obdobia.

Otvorene musím povedať, že počas môjho pôsobenia budem rád, keď dokončíme úsek Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové, posunieme sa bližšie k realizácii Turany – Hubová, ktoré sú jediné nerozostavané na D1 a dokončíme nadväzujúci úsek Hubová – Ivachnová s tunelom Čebrať.

A v rámci železničnej dopravy?

Každý z veľkých železničných projektov presahuje svojím obdobím prípravy a realizácie jedno volebné obdobie. Ide o kontinuálnu prácu, na ktorú nadväzujem a pripravujem nové projekty pre ďalšie obdobia. Z tohto dôvodu som hrdý aj na čiastkové ciele, ktoré nie sú pre verejnosť vždy viditeľné.

Určite by som rád spomenul nedávne vypravenie prvej elektrickej vlakovej súpravy na trati Žilina – Zwardoň. Ide o prvý z 25 elektrických vlakov, ktoré sú predmetom najväčšieho tendra v histórii Národného dopravcu Slovenskej republiky v hodnote 160 miliónov eur. Zákazka bola spolufinancovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Minister dopravy a výstavby SR za hnutie Sme rodina Andrej Doležal. Foto: SITA/Martin Medňanský

Ako môžu pomôcť európske zdroje?