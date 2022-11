Doležal stále neprezradil cenu kontrolných mýtnych brán, mimovládky apelujú na štát

Mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko.Digital vyzývajú premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a vládu, aby si posvietili na budúcnosť mýta. Od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) aj Ministerstva dopravy a výstavby SR by mali žiadať o základné informácie a analýzy.

Podrobnosti taja

Ako mimovládky v pondelok informovali, zároveň žiadajú, aby do prípravy rozhodnutí boli zapojené relevantné inštitúcie. Môže to ušetriť desiatky miliónov eur a umožniť mať lepšie diaľnice.

NDS podľa neziskoviek už mesiace tají, čo bude Slovensko stáť výber mýta od januára 2023. V týchto dňoch finalizuje dodatok na predĺženie zmluvy so spoločnosťou SkyToll, a. s., o celý rok, bez akýchkoľvek podrobností.

„Nevieme teda, koľko si SkyToll za ročné predĺženie vypýta od štátu a za aké služby konkrétne. Nepoznáme ani to, akú úsporu NDS vyrokovala a čo všetko sa cez dodatok zavádza,“ uviedli Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko.Digital.

Nákup odmietajú zverejniť

Diaľničiari podľa mimovládok bez bližšieho komentára oznámili, že idú od SkyToll-u odkúpiť mýtne brány. Ako podotkli, znalecký posudok, ktorý by ozrejmil cenu aj stav týchto brán, odmietajú zverejniť. Aj tu teda nie je známe, čo konkrétne a za koľko ide NDS odkúpiť.

„Obe rozhodnutia vyjdú štát desiatky miliónov eur. V oboch rozhodnutiach vidíme viacero rizík,“ tvrdia organizácie.

Pribúdajú podľa nich pochybností, či posledné kroky NDS nie sú v rozpore s odporúčaniami viacerých kontrolných úradov, vrátane Najvyššieho kontrolného úradu SR, ale aj s ich vlastnými právnymi analýzami. O prevod doterajšieho mýta na štát za symbolické euro podľa mimovládok Slovensko zrejme prišlo, pretože diaľničiari aj ministerstvo dopravy túto možnosť odmietli s tým, že výhodná nie je.

Cena mýtnych brán

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) nedávno potvrdil záujem štátu odkúpiť kontrolné mýtne brány pre použitie v novom systéme. NDS rokuje so SkyToll-om o cene mýtnych brán.

„Máme na to znalecký posudok, ale nepoviem, akú má hodnotu, lebo by som druhej strane prezradil, kde sú naše hranice,“ povedal na sociálnej sieti šéf rezortu dopravy.

Prisľúbil zverejnenie sumy

Prisľúbil, že po odkúpení brán spolu s NDS prezradia verejnosti ich cenu. Aktivovanie procesu prevodu služby, resp. odkúpenia súčasného mýtneho systému alebo jeho časti do vlastníctva štátu by podľa ministra dopravy bolo nevýhodné pre štát.

„Túto alternatívu sme preverovali dávno predtým a ukázalo sa to neefektívne. Aktivovaním tejto klauzuly by sme automaticky predĺžili zmluvu so SkyToll-om za súčasných podmienok až do momentu ukončenia procesu prevodu služby,“ upozornil Doležal.