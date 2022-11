Výstavby diaľnic a ciest treba podľa Doležala zrýchliť, dosiahnuť to chce pozmeňujúcim návrhom k stavebnému zákonu (video)

Hlavným problémom pri realizácii stavieb diaľnic a rýchlostných ciest je podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) ich dlhá príprava a nie samotná výstavba. Zmeniť by to malo zrýchlenie a zefektívnenie prípravy výstavby cez novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ako aj zákona o katastri nehnuteľností.

Schválila rezortný návrh

„Legislatívny proces využijeme nie prostredníctvom vlády, ale cez pozmeňujúci poslanecký návrh, ktorý bude predložený počas výborov k stavebnému zákonu,“ informoval vo štvrtok na sociálnej sieti Doležal.

Vláda tento týždeň už schválila rezortný návrh opatrení na zrýchlenie prípravy výstavby diaľnic a rýchlostných ciest so zameraním najmä na úseky rýchlostnej cesty R4 medzi Kapušanmi a štátnou hranicou Slovenska s Poľskom.

Proces prípravy je komplikovaný

„Proces prípravy stavby je komplikovaný a aktualizovať štúdiu pred každou ďalšou fázou prípravy považujeme za zdržiavanie času,“ upozornil minister dopravy.

Štúdiu uskutočniteľnosti budú podľa neho robiť len na začiatku prípravy projektu, pred posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA) a na konci pred verejným obstarávaním na zhotoviteľa.

Ušetria osemnásť mesiacov

„V kontexte R4 je dôležité to, že pôjdeme paralelne do štúdie a nebudeme čakať na výsledky štúdie rádovo osemnásť mesiacov. Po účinnosti tejto zmeny zákona budeme vedieť ísť do procesu územného konania a teoreticky ušetríme až osemnásť mesiacov,“ očakáva Doležal.

To sa podľa ministra netýka len R4, lebo podobné urýchlenie by mohlo byť aj na iných stavbách. Týka sa to skoro všetkých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest.