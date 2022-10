Doležal zatiaľ neprezradí, za koľko chce štát odkúpiť kontrolné mýtne brány

Štát má záujem odkúpiť kontrolné brány súčasného elektronického výberu mýta pre použitie v novom systéme už vo vlastnej réžii. Národná diaľničná spoločnosť a. s., (NDS) rokuje so spoločnosťou SkyToll, a. s., o cene mýtnych brán.

„Nedáva zmysel ich nechať tak a budovať vedľa nové. Ak sa dá, snažíme sa ich odkúpiť. Máme na to znalecký posudok, ale nepoviem, akú má hodnotu, lebo by som druhej strane prezradil, kde sú naše hranice,“ povedal vo štvrtok na sociálnej sieti minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

Odkúpenie brán

Podľa rezortného šéfa je to taktika a nič neskrýva. „Akú ponuku by asi dal SkyToll na odkúpenie brán, keby poznal, aká je hodnota týchto brán?“ spýtal sa minister. Prisľúbil, že po odkúpení brán spolu s NDS prezradia verejnosti ich cenu.

Aktivovanie procesu prevodu služby, resp. odkúpenia súčasného mýtneho systému alebo jeho časti do vlastníctva štátu by podľa ministra dopravy bolo nevýhodné pre štát.

„Túto alternatívu sme preverovali dávno predtým a ukázalo sa to neefektívne. Aktivovaním tejto klauzuly by sme automaticky predĺžili zmluvu so SkyToll-om za súčasných podmienok až do momentu ukončenia procesu prevodu služby,“ upozornil Doležal.

Možnosť prevodu

„Akú motiváciu by mala druhá strana sa s nami dohodnúť na cene za odkúpenie služby, ak by mala na dobu neurčitú garantovanú zmluvu so štátom za súčasných podmienok?“ spýtal sa minister dopravy. Ako dodal, bolo by to nevýhodné pre štát a preto túto možnosť nevyužili.

Preskúmať možnosť prevodu mýtneho systému do vlastníctva štátu vyzývali NDS Útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií, ako aj mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu a Slovenko.Digital.

Samotná žiadosť o prevod mýta by podľa nich ešte automaticky neznamenala, že štát ho musí nakoniec aj odkúpiť.