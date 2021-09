Doležalovo ministerstvo bude rokovať s obcami o dopadoch postupného otvárania bratislavského obchvatu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje rokovania s dotknutými obcami o dopadoch postupného otvárania obchvatu Bratislavy.

Pre agentúru SITA to uviedol hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf ako reakciu na otvorený list starostu Ivanky pri Dunaji (okr. Senec), ktorý žiada ministerstvo o okamžité zrušenie vjazdov a zjazdov na a z D4 v križovatke Ivanka – Západ, a to až do dobudovania križovatky Ivanka – Sever.

„Minister dopravy Andrej Doležal sa pravidelne stretáva s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Jurajom Drobom aj s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom a o situácii rokujú,“ poznamenal s tým, že na najbližšie stretnutie, ktoré bude v pondelok 4. októbra, pozvú aj starostov obcí, ktorých sa otvorenie obchvatu dotýka.