Doležalovo ministerstvo by malo podľa ÚHP v príprave severnej časti R4 využiť hotovú dokumentáciu a interné kapacity

Ministerstvo dopravy a výstavby SR by v rámci prípravy výstavby rýchlostnej cesty R4 od Prešova k štátnej hranici s Poľskom malo využiť už hotovú dokumentáciu a interné kapacity. Odporúča mu to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).

„Takto bude štúdia aktualizovaná oveľa skôr než v prípade zapojenia externého dodávateľa a v procese sa bude môcť pokračovať,“ uviedla na sociálnej sieti inštitúcia.

Cieľ je čo najlepšie riešenie

Reagovala tak na zámer rezortu dopravy začať obstarávať dokumentáciu pre územné rozhodnutie. „Podľa zákona o rozpočtových pravidlách však musí investor v tomto prípade pred pokračovaním projektu zverejniť novú alebo aktualizovanú štúdiu uskutočniteľnosti,“ upozornil ÚHP. „Povinná štúdia zo zákona nie je samoúčelná. Jej cieľom je nájsť pre projekt čo najlepšie riešenie,“ poznamenali analytici z ministerstva financií.

ÚHP potvrdil, že spolu hľadali spôsoby, ako proces prípravy R4 urýchliť a dodržať pritom platné zákony aj existujúcu dobrú prax. Spoločné rokovania s ministerstvom dopravy k urýchleniu výstavby R4 inštitúcia hodnotí tiež ako konštruktívne.

Urýchlenie prípravy výstavby

Podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) by sa malo najneskôr do konca tohto roka začať verejné obstarávanie na dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) na celú trasu R4 až k hranici so severným susedom. „Hneď ako budeme mať územné rozhodnutie, môžeme teoreticky spustiť súťaž na koncesionára, keďže to smerujeme k projektu PPP. Medzi tým ešte budú výkupy,“ povedal predtým Doležal.

Zámerom je urýchliť prípravu výstavby severnej časti R4. „Paralelne budeme robiť štúdiu a DÚR a na základe výsledkov štúdie zapracujeme technické riešenia ešte pred dokumentáciou pre stavebné povolenie,“ priblížil minister dopravy s tým, že to skráti prípravu a následnú výstavbu o 18 až 24 mesiacov.