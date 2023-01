Doležalovo ministerstvo robí opatrenia na zlepšenie premávky vlakov a zníženie ich meškania

Ministerstvo dopravy SR ako objednávateľ osobnej železničnej dopravy vo verejnom záujme robí organizačné a technické zmeny na zlepšenie obehovania vlakov a zníženie ich meškania.

Nový „revolučný“ vlakový grafikon, teda cestovný poriadok, s platnosťou od polovice decembra minulého roka je časovo veľmi napnutý, čo je jeho hlavné riziko.

Grafikon je taktový

Aj dočasne poverený rezortný šéf Andrej Doležal (nom. Sme rodina) potvrdil, že obehy vlakov sú nastavené doslova na minúty.

„Potrebujeme zlepšiť zobehovanie vlakov. V niektorých staniciach pridávame, alebo rekonštruujeme odstavné koľaje a výhybky, aby sme obehovosť a riziko potenciálneho meškania z dôvodu infraštruktúry znížili,“ informoval na sociálnej sieti Doležal.

V súvislosti so zmenami v grafikone podľa dosluhujúceho ministra bolo potrebné zmeniť aj zmýšľanie dispečerov, či vlakového personálu. „Grafikon je taktový. Niekoľkokrát sa stalo, že vlak mal aj z objektívnych príčin meškanie a výpravca ho pustil na trať s meškaním, ale tým, že je to taktový grafikon, tak meškanie zreťazil a potom mal celý deň meškanie,“ upozornil.

Pridávanie vlakov počas januára

Tvrdí, že lepšie by bolo vlak s meškaním na trať nepustiť a nevypraviť vôbec, aby v ďalšom hodinovom takte išiel načas.

„V opačnom prípade budú meškať všetky takty v konkrétnom dni. Robíme organizačné zmeny v Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), robíme aj organizačno-technické zmeny v Železniciach Slovenskej republiky, aby sme zlepšili zobehovanie súprav,“ vysvetlil Doležal.

Pridávanie vlakov počas januára zdôvodnil tým, že to od začiatku avizovali, pričom už v prvom návrhu grafikonu boli aj vlaky, ktoré nemali kryté rozpočtom. Sú to vlaky jazdiace až od vyhlásenia. „V momente, ako bol schválený rozpočet, v najbližšej možnej chvíli sme spustili aj vlaky od vyhlásenia,“ podotkol minister. Osem takýchto vlakov začalo premávať od 9. januára a ďalších päť vlakov pridali od 16. januára tohto roka.

Pružné reakcie na zmeny

Ministerstvo objednáva dopravné výkony u ZSSK v rozsahu, v akom má na na peniaze, preto niektoré vlaky boli v grafikone, ale ešte nejazdili.

„Reagujeme pružne na zmeny, komunikujeme so samosprávami a výsledkom je, že pridávame vlaky. Od začiatku sme hovorili, že hneď, ako to bude možné, ako to ukáže prax, tak vlaky pridáme, a to sa aj stalo,“ poznamenal Doležal.

Podstatné podľa neho je, že vlaky jazdia a budú jazdiť, pričom budú reagovať na potreby občanov tam, kde to je možné. Ako jeden z horších príkladov spomenul Kysuce, kde grafikon nie je ideálny pre komplexnú rekonštrukciu žilinského železničného uzla.

„Je to doslova úzke hrdlo, je to koridor západ – východ a ešte sa odtiaľ jazdí na sever. Aj by sme radi pridali vlaky, ale nepustí to kapacita železničného uzla Žilina. Kysuce ešte budeme špeciálne riešiť, dôležité je, že so samosprávou komunikujeme a hneď, ako to bude možné, pomôžeme aj tam,“ prisľúbil Doležal.