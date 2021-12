Doležalovo ministerstvo zverejnilo harmonogram pre železničné projekty, zahŕňa investície na desať rokov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry, ktorý na roky 2021 až 2030 zahŕňa investície s predpokladaným objemom takmer 4,5 mld. eur.

Ako rezort informoval, rozhodol sa ho zverejniť aj napriek tomu, že ešte musí prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním.

Rezort chce dať ľuďom odpovede

Zverejnením dokumentu na svojom portáli chce dať ministerstvo ľuďom odpoveď na otázky, kedy sa budú trate rekonštruovať či modernizovať.

„Sústredili sme sa na to, aby sme odstránili havarijné úseky a sanovali extrémne pomalé miesta. Veľká časť projektov sa preto týka riešenia trvalých alebo prechodných obmedzení traťových rýchlostí (POTR A TOTR), zvyšok sú modernizácie a zvyšovanie traťových rýchlostí,“ povedal o harmonograme rozvoja železničnej infraštruktúry minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

Materiál bude mať ešte väčšiu váhu

Dokument vychádza z možností štátneho rozpočtu, financií z plánu obnovy či zo zdrojov Európskej únie určených na dopravu. Jeho cieľom je zlepšiť železničnú infraštruktúru a skvalitniť služby pre cestujúcich. Ročne by mali ísť na železničnú infraštruktúru finančné prostriedky na úrovni 0,4 % HDP, čo na najbližších desať rokov predstavuje celkovo necelých päť miliárd eur.

Harmonogram predložil minister dopravy v stredu na rokovanie vlády, kolegovia ho však požiadali, aby ešte prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním.

„Materiál by na vládu ani nemusel ísť, chceme mu však dať väčšiu váhu. V uznesení sa totiž ukladá povinnosť ministrovi dopravy sa ním riadiť a ministrovi financií, aby naň vyčlenil financie v rámci možností štátneho rozpočtu. To, že harmonogram pôjde do medzirezortného pripomienkového konania, reálne nespôsobí žiadne problémy, my totiž podľa neho postupujeme už teraz a na vládu ho opäť predložíme o pár týždňov,“ dodal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.