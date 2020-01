Dopravcovia žiadajú stretnutie s premiérom alebo ministrom financií, môžu vyhlásiť ostrý štrajk

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) chce vyhlásiť ostrý štrajk, ak premiér Peter Pellegrini alebo minister financií Ladislav Kamenický (obaja Smer-SD) do stredy do 11:00 neprídu s nimi rokovať o ich požiadavkách. Informoval o tom v utorok v rámci začatého protestu proti podmienkam podnikania v cestnej doprave Stanislav Skala z vedenia UNAS na porade s autodopravcami v Bratislave na Rožňavskej ulici, kde je odstavených takmer dvadsať nákladných vozidiel, vrátane osobných zväčša z rôznych regiónov Slovenska.

Na tomto postupe sa podľa neho dohodli s kolegami v Košiciach a na Orave. Jeden z prítomných autodopravcov navrhol, že treba zablokovať príjazdové cesty do hlavného mesta, resp. výjazdy z neho.

Zaparkované kamióny v Bratislave

„Vydržte tu aspoň do zajtra (do stredy) do obeda, aby sme mohli hľadať ďalších autodopravcov, aj tých, čo sú v Komárne. Dnes večer (v utorok) to pustím von, že automaticky blokujeme po dvanástej hodine celé Slovensko,“ povedal Skala.

Ako dodal, už je mu úplne jedno, či sú alebo nie sú politickí, pričom v stredu by k ním mal prísť exprezident Andrej Kiska zo strany Za ľudí. „My ho odtiaľ nevyženieme, môžeme ho maximálne prijať,“ uviedol Skala s tým, že uvažujú vyzvať zástupcov opozície, aby prišli medzi nich.

Kamióny sú zaparkované na Rožňavskej ulici blízko križovatky s Tomášikovou ulicou za sebou v krajnom jazdnom pruhu v smere do mesta. Mestská hromadná doprava na tomto úseku fungovala bez obmedzení, podobne ako individuálna doprava v opačnom smere von z mesta. Drvivá väčšina zaparkovaných kamiónov je z regiónov mimo Bratislavy, a to z okresov Trnava, Piešťany, Topoľčany, Prievidza, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Žilina, Liptovský Mikuláš a Poprad.

Mýto sa nedostáva do ciest

Protest autodopravcov v hlavnom meste prišiel podporiť aj riaditeľ žilinskej spoločnosti Waltrans Juraj Vlk. „Máme najvyššie dane na Slovensku a mýto sa nedáva do ciest, ale bohvie kde mizne. Len malá časť mýta ide do opravy ciest, do vybudovania nových ciest,“ povedal pre agentúru SITA o dôvodoch, prečo podporil protestnú akciu. Podmienky na podnikanie v cestnej doprave označil za likvidačné. „Dane a odvody sú vysoké. Hlavne to,“ dodal.

Dôvodom protestu autodopravcov, ktorý sa koná od utorka v podobe zhromaždenia v Bratislave a jazdy kamiónov na Orave, je podľa UNAS dlhodobo sa zvyšujúce zaťaženie v cestnej dani, spotrebnej dani, dani z minerálnych olejov (pohonných látok) a odhalenie Najvyššieho kontrolného úradu SR o nehospodárnom výbere mýta.

Štrajk ako krajné riešenie

Posledné tri roky podľa Stanislava Skalu z UNAS žiadali o nápravu a vytvorenie dôstojného podnikateľského prostredia v cestnej doprave premiérov Roberta Fica a Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD), ako aj ministerstvá dopravy a výstavby a financií, no bezvýsledne.

„Štrajk považujeme za krajné riešenie, pretože ďalej nevládzeme pôsobiť v drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Žijeme najhoršie v Európe! Od predstaviteľov štátu očakávame konštruktívne riešenia našich požiadaviek, a to 50 % zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta,“ vyhlásil pred začiatkom protestu Skala s tým, že chcú dôstojne žiť na Slovensku a nie utekať pred biedou do zahraničia.