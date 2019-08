Dopravná situácia v Solivare sa každým rokom zhoršuje, obyvatelia žiadajú radnicu o riešenie

Urýchlené vybudovanie komunikácie, ktorá by obišla obytnú zónu Solivaru, žiadajú obyvatelia ako jedno z riešení problémov s dopravou v tejto mestskej časti Prešova.

Zároveň chcú, aby sa radnica zaoberala aj ďalšími problémami, s ktorými sa v oblasti dopravy denne stretávajú. Upozornili na nich na pondelkovej tlačovej besede v Prešove.

Situácia sa z roka na rok zhoršuje

Ako na nej pripomenul mestský poslanec Peter Krajňák, mestská časť Solivar má 11-tisíc obyvateľov, a je teda väčšia ako niektoré mestečká na Slovensku. Dopravná situácia v nej sa však podľa neho z roka na rok zhoršuje.

„Mesto sa juhovýchodným smerom rozširuje a vznikajú nové obytné domy a satelity, ktoré z roka na rok komplikujú situáciu, keďže tieto autá nemajú obchvat, ktorým by sa dostali do Prešova. Na Solivar sa zlievajú autá minimálne z 10 obcí a táto situáciu už dnes je napríklad na ulici Kysuckej veľmi problémová. Táto časť bola budovaná len ako spojnica medzi pozemkami súkromných domov a dnes spája najväčšie prešovské sídlisko Sekčov s historickým Solivarom,“ upozornil Krajňák s tým, že najväčším problémom je hustota dopravy na úzkych cestách v tejto lokalite.

Ako dodal, v blízkej budúcnosti je v lokalitách v tejto časti mesta Stavanec a Čergov plánovaná výstavba spolu tisícky domov, čo situáciu ešte viac skomplikuje.

Zníženie rýchlosti vodiči ignorujú

Jeho slová potvrdil aj obyvateľ Kysuckej ulice Vladimír Lipka. „Denne prejde našou ulicou približne 6-tisíc áut. Na takú ulicu to je strašne veľa. Problémom je hluk, exhaláty, ale aj problémy so zaparkovaním auta. V dolnej časti sú to problémy s chodníkmi, ktoré sú veľmi úzke,“ uviedol Lipka.

Nepomohlo podľa neho ani zníženie rýchlosti na 30 km/h, keďže ho vodiči ignorujú. Aj preto obyvatelia volajú po väčšej kontrole stanovenej rýchlosti, ale tiež vytvorení jednosmernej cesty na dolnej časti Kysuckej ulice a rozložením dopravy na viacero priľahlých ulíc.

Ako dodal Lipka, zvažujú aj spísanie petície na riešenie problémov s dopravou v danej mestskej časti.

Vybudovanie novej cesty

Ako uviedla prešovská radnica v reakcii, ktorú agentúre SITA sprostredkovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, Kysuckú ulicu vo veľkej miere využívajú vodiči smerujúci z mesta do prímestských obytných častí ako je Tichá dolina, Vlčie doly, Čergov, Košariská, alebo plánovaný Stavenec.

Mesto preto dalo vypracovať štúdiu na cestnú komunikáciu, ktorá prepojí ulice Jesenná a Zlatobanská.

„Po jej vybudovaní ňou budú jazdiť autá smerujúce do týchto obytných častí, čím sa odľahčia ulice Kysucká, Solivarská a Zlatobanská. Navrhovaná komunikácia je súčasťou Stratégie udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov, teda Masterplanu,“ dodala Šitárová. Termín výstavby, ale aj celkové náklady, však podľa nej zatiaľ nie sú stanovené.

Vstupné náklady musí nájsť mesto

Štúdia je podľa Krajňáka vypracovaná v troch verziách. „My voláme potom, aby sa presne natrasovalo územie tejto odľahčovacej cesty, aby sa začal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň, aby sme začali hľadať v rozpočte peniaze na výkup pozemkov,“ prezentoval predstavu mestský poslanec.

Podľa neho bude v novom programovom období možné nájsť na vybudovanie trasy zdroje aj cez európske fondy. Vstupné náklady ale musí nájsť mesto. Problémom je podľa Krajňáka vôľa mestského úradu, ktorý by mal podľa neho byť koordinátorom tejto témy. A to aj prostredníctvom nového územného plánu.

„Musíme vedieť, čo sa bude v tejto časti Prešova v najbližších desaťročiach diať. Už dnes musíme hlavné dopravné tepny narysovať a až potom budovať,“ doplnil.

Ďalšie dopravné problémy

V Solivare je podľa Krajňáka potrebné riešiť aj ďalšie dopravné problémy, ako je napríklad parkovanie pri Národnej kultúrnej pamiatke Solivar, kde je nedostatok parkovacích miest a absentujú miesta pre autobusy.

Takisto ide o priechod pre chodcov pred budovou Parku kultúry a oddychu, v ktorej sídli bábkové divadlo Babadlo, alebo spomaľovače pri vstupoch do mesta od Teriakoviec a Dulovej Vsi.

Agentúra SITA požiadala mesto o doplnenie stanoviska, ktoré radnica prisľúbila zaslať v utorok.