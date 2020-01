Dopravné značky na R1 a D1 sú za zlého počasia nepoužiteľné, diaľničiari sa vyhovárajú na fyzikálne zákony (video)

Nové dopravné značky, ktoré osadila Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na rýchlostnej ceste R1, D1 či iných diaľničných úsekoch, sú nekvalitné. Vodiči sa podľa nich môžu orientovať iba v prípade priaznivého počasia. Ak sa však počasie zhorší a motorista trasu nepozná, veľmi ľahko sa mu môže stať, že netrafí správnu odbočku alebo jednoducho zablúdi.

Drahé „dopravné banery“

V prípade, že teplota vzduchu sa priblíži k nule, dopravné tabule na R1, strácajú svoju funkciu. Nedá sa z nich nič vyčítať. Motorista vidí iba čierne čiary, pod ktorými len ťažko identifikuje, čo je na nej napísané.

Nášmu kolegovi z redakcie sa podarilo natočiť video na rýchlostnej ceste R1. Zábery sú z okolia Trnavy v smere do Bratislavy. Teplomer na palubovke pritom ukazoval iba -2 stupne Celzia. Odpoveď na otázku, koľko stáli tieto značky sa nám doposiaľ získať nepodarilo. Lacné však určite neboli.

Staré dobré značenie

Reakcia diaľničiarov na natočené video je mierne povedané trochu zarážajúca. Na otázku, kedy boli tieto zjavné nové typy zvislých značiek osadené, odpovedali, že na tomto úseku boli menené a dopĺňané v rokoch 2010 až 2018.

Dalo by sa pochopiť, že bude náročné presne určiť mesiac či rok, avšak takéto rozpätie rokov, by sa dalo chápať ako zahmlievanie. To však nemení nič na situácii, že aj keby dané značky boli osadené pred viac ako 8-rokmi, ich opotrebovanie by sa určite nemalo prejaviť v takom krátkom čase.

Je teda zjavné, že pri ich výrobe buď nastala chyba, alebo dodávateľ použil nekvalitné a neodolné materiály. Za záhadných okolností, sa tiež NDS nerozhodla značenie reklamovať.

Staršie typy značiek, ktoré informujú vodičov 20 či 30 rokov, fungujú perfektne, jediný rozdiel v nich je badať v dizajnovom prevedení a samozrejme funkčnosti.

Za to môže počasie

Tlačový odbor NDS informoval, že zvislé dopravné značenie môže za istých klimatických podmienok – teda hmly, náhleho poklesu teplôt či v okolí vodných tokov a na mostoch, v špecifických obdobiach (počas zimných a jarných mesiacov), vykazovať horšiu čitateľnosť v nočných hodinách.

Ako dôvod nečitateľnosti značiek uviedli zarosenie povrchu dopravných značiek. „Je to spôsobené fyzikálnymi princípmi, ktoré sa nedajú ovplyvniť, iba čiastočne minimalizovať. Podobne je to napríklad aj v automobile, kde v zime alebo na jar dochádza k častému zahmlievaniu/roseniu skiel pri cestovaní,“ vysvetľuje NDS.

Zároveň dodali, že aj keď sa na dopravných značkách používajú ochranné antirosové fólie, dochádza k ich „oroseniu“ a teda k zhoršeniu ich čitateľnosti.

Čistý bizár

Ako diaľničiari uviedli, problémy s tabuľami sú najvýraznejšie v zime a na jar. Preto by sa počas tohoto obdobia mali častejšie umývať. ALE!

Jedným dychom dodali, že: „To však nie je možné v zimných mesiacoch, navyše tým môže prísť k poškodeniu fólie.“

Ďiaľničiari odporúčajú

NDS v reakcii, či je podľa nich takéto značenie v poriadku odpovedala, že v prípade zhoršených klimatických podmienok ako je sneženie, hmla alebo hustý dážď, má vodič podľa platnej vyhlášky č. 9/2009 prispôsobiť rýchlosť jazdy klimatickým podmienkam a okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať.

„Zamedziť fyzikálnym javom nie je možné, avšak umývaním dopravného značenia sa snažíme tento jav zhoršenej čitateľnosti dopravných značiek minimalizovať,“ dodala na záver.