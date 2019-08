Dopravný podnik Bratislava chce kúpiť autobusy a nákladné auto, kritériom súťaže nebude len cena

Dopravný podnik Bratislava (DPB) vypísal dva tendre na nákup autobusov a jeden tender na nákup nákladného vozidla s prívesom. Celková predpokladaná hodnota zákazky dokopy pri všetkých troch tendroch je 27,8 milióna eur.

Kúpiť chcú 81 kusov nízkopodlažných trojnápravových autobusov s maximálnou dĺžkou 18,8 metra (26,8 mil. eur) a štyri nové nízkopodlažné dvojnápravové autobusy s celkovou kapacitou 22 cestujúcich s maximálnou dĺžkou osem metrov (915-tisíc eur).

Verejnú súťaž vypísali aj na nákup nákladného vozidla s prívesom pre účely autoškoly (93-tisíc eur). Vyplýva to z informácií vo Vestníku Úradu verejného obstarávania.

Zákazku rozdelili na tri časti

Zákazku, ktorá zahŕňa nákup 81 autobusov s maximálnou dĺžkou 18,8 metra za 26,8 mil. eur, rozdelili na tri časti. V prvej časti chcú kúpiť 70 autobusov s celkovou kapacitou minimálne 130 cestujúcich za predpokladaných takmer 23 mil. eur.

V druhej časti ide o „10 autobusov s rozšírenou možnosťou prepravy cestovnej batožiny a celkovou obsaditeľnosťou minimálne 125 cestujúcich,“ uvádza sa v súťažných podkladoch.

Tretia časť zákazky sa týka jedného autobusu (do 18,8 metra, pozn. SITA) pre výcvik autoškoly. Predpokladaná hodnota druhej časti zákazky je vyše 3,5 mil. eur a tretej časti 365-tisíc eur.

Druhý tender vypísali na nákup štyroch autobusov s dĺžkou do osem metrov. Uchádzači môžu predkladať ponuky do 19. septembra 9:00 v prípade oboch tendrov. V prípade tretieho tendra, ktorý sa týka nákladného vozidla aj s prívesom pre účely autoškoly, môžu uchádzači posielať ponuky do 2. septembra do 9:00.

Kritériom nebude len cena

Podľa tlačovej správy DPB o dvoch tendroch na kúpu autobusov, kritériom súťaže nebude len cena či spomínaná kapacita. Prihliadať budú aj na prevádzkové náklady z hľadiska spotreby.

„Oslovili sme všetkých výrobcov autobusov so zastúpením na česko-slovenskom trhu. Na základe cenového prieskumu nám bolo potvrdené, že podmienky stanovené v technickej špecifikácii pre rozhodujúcu časť zákazky, čo je 70 kĺbových vozidiel, vie splniť minimálne šesť uchádzačov z celoeurópskeho trhu s tým, že oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania už bolo zverejnené aj v Úradnom vestníku Európskej únie,“ povedal predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.

Novými autobusmi chce DPB nahradiť staršie vozidlá typu Karosa, Tedom či Solaris. „Všetky nové vozidlá budú nízkopodlažné s výklopnými plošinami pre zdravotne postihnutých, plne klimatizované, s vnútorným a vonkajším kamerovým systémom,“ uviedla hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

Nové vozidlá podľa jej slov majú mať kožené alebo koženkové sedadlá, USB nabíjačky, WiFi vybavenie, budú schopné automaticky počítať cestujúcich a ich motor bude vyhovovať najnovším emisným normám.