Dopravný podnik Bratislava nemôže využiť pomoc štátu. Aj keď značne dopláca na jeho opatrenia proti korone

Napriek výrazným dopadom opatrení štátu proti pandémii koronavírusu stále nemôže Dopravný podnik Bratislava (DPB) čerpať kompenzácie od vlády. Podniku sa prepadol počet cestujúcich a tržieb, naopak mu vzrástli náklady na dezinfekciu a prevenciu. Z dostupných schém pomoci doteraz DPB nevyužilo žiadnu, lebo na rozdiel od väčšiny slovenských dopravcov je subjektom verejnej správy.

„O pomoc sme požiadali všetky príslušné ministerstvá, ale doposiaľ nám nebola od štátu žiadna finančná pomoc poskytnutá a ani predstavená akákoľvek budúca schéma pomoci,“ uviedla pre portál NašaDoprava.sk hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava Ľubica Melcerová.

Ako dodala, boli by radi, keby mali aspoň možnosť využiť rovnaké schémy pomoci, aké majú súkromní dopravcovia, ktorí vykonávajú MHD v asi 55 mestách Slovenska. O pomoc podľa hovorkyne požiadali ministerstvá s cieľom nájsť mechanizmus, ako pomôcť aj štyrom podnikom prevádzkujúcim mestskú hromadnú dopravu.

Okrem Bratislavy ide aj o Košice, Prešov a Žilinu. „Vykonávajú služby vo verejnom záujme a taktiež majú významné výpadky tržieb, podobne ako ostatní prevádzkovatelia MHD,“ upozornila Melcerová.

Žiadosť je v štádiu posudzovania

Ministerstvo dopravy a výstavby SR reaguje, že nedisponuje možnosťami na uhrádzanie straty objednávateľom dopravných služieb vo verejnej autobusovej, či mestskej hromadnej doprave. Dôvodom má byť, že s nimi nemá uzavretý žiadny zmluvný vzťah, ktorý by poskytnutie financií a krytie výpadku tržieb umožňoval.

Ministerstvo Andreja Doležala (Sme rodina) objednáva iba verejnú osobnú železničnú dopravu, mestskú hromadnú dopravu si objednávajú príslušné mestá a prímestskú autobusovú dopravu samosprávne kraje. Podľa hovorcu ministerstva dopravy Ivana Rudolfa na riešení problému pracuje rezort financií, ktorý jednotlivým samosprávam ako objednávateľom verejnej dopravy umožnil čerpanie návratných finančných výpomocí na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

Zľava: Predseda DPB Martin Rybanský, bratislavský župan Juraj Droba, primátor Bratislavy Matúš Vallo, starostka Bratislava-Staré mesto Zuzana Aufrichtová, starosta Bratislava-Dúbravka Martin Zaťovič, minister dopravy Andrej Doležal a starostka Bratislava-Karlova Ves Dana Čahojová. Foto: SITA/Branislav Bibel

Rezort dopravy podľa hovorcu v súčasnosti rozbieha schému pomoci sektoru cestovného ruchu, ostatné kompenzácie poskytujú ministerstvá hospodárstva, konkrétne pre súkromných autobusových dopravcov prevádzkujúcich nedotovanú dopravu, a ministerstvo práce. Jednotlivé schémy pomoci sa podľa rezortu dopravy nevylučujú.

Ministerstvo financií potvrdilo, že dostalo žiadosť dopravného podniku o finančnú podporu vo výške zhruba 7,5 milióna eur. „Žiadosť je v štádiu posudzovania,“ dodal rezort financií bez ďalších podrobností.

Výrazný prepad počtu cestujúcich a tržieb

Dopady koronakrízy pociťuje DPB v značnom úbytku cestujúcich a tržieb. Podiel počtu cestujúcich oproti predkrízovému obdobiu vlani v decembri sa prepadol v marci tohto roka na 46 percent, v apríli na 26 a v máji na 38 percent.

V letných mesiacoch pasažierov v mestskej doprave pribudlo. Ich podiel oproti decembru v júni vzrástol na 64 percent, no v júli a auguste aj pre dovolenky a prázdniny klesol na 55 a 52 percent. V septembri podiel opäť stúpol na 63 percent. Podľa hovorkyne ide o odhad na základe výberovej vzorky vozidiel, ktoré sú vybavené meracími zariadeniami.

Pokiaľ tržby dopravného podniku z prepravy cestujúcich za deväť mesiacov minulého roka dosiahli takmer 34 miliónov eur, za rovnaké obdobie tohto roka už boli len 20,3 milióna eur. Medziročne sa teda prepadli o 40,2 percenta, čiže o 13,6 milióna eur. Za celý tento rok podnik predpokladá tržby približne 26 miliónov eur.

Linky jazdili v plnom režime, po novom ako počas prázdnin

Nehľadiac na opatrenia proti korone a pokles počtu cestujúcich i tržieb mestská hromadná doprava v slovenskej metropole doposiaľ fungovala bez obmedzení. Linky premávali v plnom režime podľa cestovných poriadkov platných pre školský rok, hoci citeľný je aj úbytok študentov a žiakov. Dopravný podnik tvrdí, že sa tak snažil poskytnúť cestujúcim dostatočný priestor a zvýšiť ich bezpečnosť.

Všetky linky MHD v hlavnom meste, podobne ako verejná osobná doprava v Integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja, po novom fungujú od 29. októbra až do odvolania v obmedzenom rozsahu. V pracovné dni premávajú podľa cestovných poriadkov ako cez pre školské prázdniny.

Vyše 98 percent odchodov vozidiel mestskej dopravy zo zastávok počas premávky v plnom režime malo spĺňať náročné štandardy. Vo zvyšných zhruba dvoch percentách prípadov, keď mohol mať cestujúci dojem viac naplneného vozidla, mohol vždy počkať na ďalší spoj, ktorý prišiel do niekoľkých minút a bol prázdnejší.

Cestujúci sú disciplinovaní

Aj keď používanie rúšok aj vo verejnej doprave je povinné a pre takmer všetkých už samozrejmé, dodržanie odporúčaného dvojmetrového odstupu vo vozidlách nie je ani v čase poklesu počtu cestujúcich vždy reálne. Môže to ohroziť bezpečnosť a zdravie cestujúcich? „Nevieme o nakazení sa cestujúceho v MHD, pričom zdôrazňujeme, že cestujúci sú veľmi disciplinovaní a dodržiavajú opatrenia,“ reagovala Melcerová.

Dopravný podnik ubezpečuje, že stále dôsledne dezinfikuje všetky vozidlá každý deň po návrate z prevádzky. Dvakrát mesačne prechádzajú špeciálnou polymérovou dezinfekciou, raz mesačne veľkým komplexným čistením a navyše všetci vodiči majú pri sebe dezinfekčný prostriedok, takže môžu čistiť vozidlo aj počas dňa.

Ilustračné foto Foto: SITA/Jozef Jakubčo

„Vodiči MHD majú výnimku z nosenia rúška, ak sú v uzavretej kabíne, ktorá je oddelená od zvyšku cestujúcich. Akonáhle sa však ocitnú v rovnakom priestore ako cestujúci, rúška musia mať nasadené a tento pokyn všetci dodržiavajú,“ poznamenala Melcerová.

Vodiči môžu pasažiera vykázať z vozidla

Počas aktuálnej druhej vlny pandémie registruje podnik niekoľko hlásení cestujúcich, ktorí nastúpili bez rúška, či s nesprávne nasadeným rúškom. Vodiči majú podľa hovorkyne usmernenie ich vyzvať, aby si rúško nasadili správne, ak odmietnu, môžu ich vykázať z vozidla.

Obmedzenie počtu cestujúcich by podľa podniku bolo veľmi problematické, keďže vodič v reálnom čase nemá informáciu, koľko cestujúcich je vo vozidle. „Nie je možné zabezpečiť, aby v každých dverách každého vozidla bol zamestnanec, ktorý by určoval, kto ešte môže nastúpiť a kto už nie,“ ozrejmila Melcerová s tým, že by vznikali konfliktné situácie.

Státisícové výdavky pre koronu

Dopravný podnik má pre opatrenia proti ochoreniu COVID-19 státisícové výdavky. V rámci prvej vlny pandémie zabezpečil ochranné pomôcky za zhruba 150-tisíc eur, z toho na dezinfekciu rúk 70-tisíc, dezinfekciu povrchov 30-tisíc eur a na osobné ochranné pracovné prostriedky 50-tisíc eur.

Za deväť mesiacov tohto roka boli podľa hovorkyne spotrebované ochranné pomôcky za asi 100-tisíc eur. „Predpoklad nákupu na nasledovných dvanásť mesiacov je 180-tisíc eur,“ uviedla Melcerová. Na dezinfekciu vozidiel k 30. septembru podnik uzatvoril zmluvu s dodávateľom S.A.S. Trading v objeme takmer 37-tisíc eur bez DPH.

Dopravný podnik Bratislava aktuálne obstaráva cez verejnú súťaž dezinfekčné a hygienické prostriedky na dva roky za predpokladanú cenu skoro 390-tisíc eur bez DPH. Zároveň chce nakúpiť na rovnako dlhé obdobie osobné ochranné pracovné pomôcky za takmer 500-tisíc eur bez DPH.