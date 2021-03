Dopravný podnik Bratislava posilní spoje do lesoparku, ale úprava sa dotkne len voľných dní

Dopravný podnik Bratislava (DPB) počas voľných dní posilní spoje do lesoparku. V tlačovej správe o tom informuje hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová.

„DPB s príchodom jari ako každý rok posilňuje spoje do prírody. Od 27. marca až do konca októbra budú všetky linky do lesoparku počas voľných dní premávať v zlepšenom režime v čase od 8:30 do 19:30,“ upresnila.

Časy odchodov prispôsobia električke

„Cestujúci sa MHD opäť dostanú aj do obľúbenej lokality Kačín,“ uviedla hovorkyňa s tým, že linka 43 bude od zastávky Železná studnička striedavo každých 40 minút premávať do Lesoparku a na Kačín. Medzi Patrónkou a Železnou studničkou bude interval medzi spojmi naďalej 20 minút.

„Na linke 52, ktorá premáva z Vajnôr do Rače na Potočnú, odkiaľ sa dá dostať k obľúbenému výletnému miestu Biely kríž, bude zabezpečený od 8:30 do 19:30 interval 30 minút,“ dodala Melcerová. Doplnila, že časy odchodov budú nastavené tak, aby cestujúci stíhali prípoj na električkovú linku 3 na zastávke Detvianska.

Turisti nemusia chodiť autom

„Aj obľúbená linka 144, ktorá spája Kolibu a Kamzík, bude premávať dlhšie, od 8:30 do 19:30. Na Kolibe bude mať prípoje na linky 203 a 145 (linka, ktorá nahradí pôvodnú linku 44),“ skonštatovala hovorkyňa DPB.

„Pobyt v prírode je počas tohto náročného obdobia ideálnym spôsobom relaxu a trávenia voľného času. Posilnením MHD v týchto lokalitách poskytneme cestujúcim zvýšený komfort a zároveň odľahčíme už teraz plné cesty a parkoviská. Ďalšou výhodou je, že turisti sa nemusia vrátiť na rovnaké miesto odkiaľ prišli a majú tam zaparkované auto,“ uzavrel predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.