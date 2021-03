Dopravný podnik Bratislava postaví nové trolejbusové trate, na ktoré sa zmestia aj megatrolejbusy

Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyhlásil verejné obstarávanie na 26 kilometrov trolejbusových tratí. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová.

„DPB chce spolu s hlavným mestom postaviť 16 kilometrov nových trolejbusových tratí a ďalších 10 kilometrov existujúcich tratí zmodernizovať. Cieľom je nahradiť autobusové spojenia ekologickejšou trolejbusovou dopravou a skvalitniť verejnú dopravu cestujúcim v hlavnom meste prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) z fondov Európskej únie,“ uviedla hovorkyňa a dodala, že riadiaci výbor OPII koncom februára schválil predložené zámery národných projektov.

Uprednostňujú ekologickú cestu

Celková odhadovaná hodnota projekčných prác je takmer 3,3 milióna eur bez DPH.

Predmetom zákazky je poskytovanie služby súvisiacej s prípravou stavby, vypracovaním a dodaním projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti projektanta na stavbu trolejbusových tratí.

„DPB a mesto Bratislava uprednostňujú aj v prípade MHD ekologickú cestu a plánujú výrazné rozšírenie trolejbusovej dopravy v hlavnom meste,“ podotkla hovorkyňa a dodala, že trolejové vedenie chcú rozšíriť za účelom zlepšenia, skvalitnenia a efektívnejšieho využitia mestskej hromadnej dopravy.

V prípade schválenia projektov by boli financované prostredníctvom OPII.

Nasadia hybridné trolejbusy

„Ako sme avizovali pri jesenných testoch hybridných trolejbusov, jedným z našich cieľov je rozšírenie trolejbusovej trate do viacerých častí Bratislavy, na ktoré by sme nasadili aj hybridné trolejbusy, ktoré by jazdili časť trate pod trolejovým vedením a časť na trakčné batérie. Okrem zefektívnenia prevádzky MHD od projektu očakávame zlepšenie dostupnosti významných cieľov ciest obyvateľov v dotknutých lokalitách a zároveň zníženie dopadu na životné prostredie, nakoľko by na týchto miestach trolejbusy nahradili autobusy,“ povedal predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský a dodal, že nové trolejbusové trate budú technicky pripravené aj na prevádzku 24-metrových hybridných megatrolejbusov, ktoré plánuje DPB obstarať na základe úspešných testov z jesene 2020.

V rámci projektu pribudne na zastávke ZOO v smere na Patrónku nový osemmetrový prístrešok a elektronické informačné tabule na zastávkach ZOO, Habánsky mlyn, Suchý mlyn, Magurská, Bárdošova, Stromová, Vlárska, Klenová, NÚSCH a NOÚ.

Nové modernizované trate sa budú týkať liniek Hlavná stanica – Kramáre – Mlynská dolina – Riviéra, Trenčianska – Hraničná – Grófska niva, Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská – Galvaniho.