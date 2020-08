Dopravný podnik Bratislava (DPB) zaraďuje do premávky jedenásť nových nízkopodlažných autobusov. Hovorca DPB Matej Michlík o tom informuje v tlačovej správe.

„DPB po prvýkrát zaraďuje do premávky vozidlá so špeciálnou úpravou na prepravu batožiny, ktoré sú najmodernejšie, akými odteraz disponuje. Jedenásť 18-metrových autobusov najnovšej generácie Solaris New Urbino 18 prináša úplne novú kvalitatívnu úroveň cestovania,“ uviedol hovorca a dodal, že obstaraním týchto vysoko kvalitných vozidiel DPB dosiahol úsporu vo výške vyše 15-tisíc eur na jednom vozidle v porovnaní s minulými nákupmi.

Autobusy s novinkami

Nové autobusy DPB obstaral ešte pred príchodom koronakrízy. Veľký úložný priestor pre batožinu DPB požadoval z dôvodu ich nasadenia do premávky na tzv. letiskové linky. „Príchodom nových vozidiel Solaris New Urbino do Bratislavy sa začala napĺňať vízia mesta i DPB o kvalitatívnom skoku pri cestovaní hromadnou dopravou pri dodržaní princípov hospodárnosti a efektivity vynaložených finančných zdrojov,“ uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.

„Nové vozidlá spĺňajú najvyššiu emisnú normu EURO 6D, disponujú vysokovýkonnou klimatizáciou i determálnymi sklami, ktoré znižujú prehrievanie interiéru, a cestujúcich poteší mnoho ďalších vlastností,“ doplnil DPB.

DPB s príchodom nových autobusov predstavuje aj dve novinky v informačnom systéme vozidla – farebné vonkajšie transparenty s vysokosvietivými LED a nové vnútorné informačné panely, ktoré na prestupných uzloch zobrazujú aktuálne odchody ďalších liniek v reálnom čase.

Platobný terminál na palube

„V nových autobusoch cestujúci ocenia tiež kvalitné sedadlá s nenasiakavým poťahom, množstvo nabíjacích USB portov, možnosť bezpečného uchytenia bicykla, možnosť nástupu s kočíkom do dvoch dverí, kvalitné a trvácne vyhotovenie interiérových obkladov, pripojenie na WiFi, vonkajšie hlásiče pre slabozrakých a nevidiacich, funkciu prikľaknutia vozidla pre pohodlný nástup či antibakteriálne nerezové tyče,“ vymenoval DPB.

Medzi ďalšiu výbavu patria integrované sčítače cestujúcich, ktoré DPB umožňujú pracovať s väčším množstvom presnejších údajov o cestovaní, kamerový systém a integrované platobné terminály, vďaka ktorým bude možné platiť za cestovanie aj bezkontaktnou platobnou kartou.

„Vďaka nákupu týchto vozidiel DPB od 2. septembra posilní linku 61 zahustením jej intervalov spolu s ďalšími pozitívnymi zmenami v MHD, o ktorých bude spoločnosť informovať“ uzavrel DPB.