Dopravný podnik Bratislava pre koronavírus zaviedol ďalšie preventívne opatrenia

Dopravný podnik Bratislava (DPB) zavádza ďalšie preventívne opatrenia pre spomalenie šírenia koronavírusu. V tlačovej správe o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík.

„Oddnes 12. marca pristupuje DPB k obmedzeniu nástupu a výstupu prednými dverami autobusov a trolejbusov. Vzhľadom na uzatvorené kabíny električiek nie je pri nich tento krok potrebný,“ informuje DPB.

Nové preventívne opatrenia

Dopravný podnik Bratislava preventívne opatrenia konzultoval aj s bratislavským magistrátom.

„Napriek tomu, že cestujúci a vodiči spravidla neprichádzajú do priameho styku, nechce DPB podceniť účinok prevencie a aj touto cestou prosí cestujúcich o pochopenie nového opatrenia, ktoré je v platnosti do odvolania,“ informuje ďalej DPB.

Predné dvere autobusov a trolejbusov aj priestor pri predných dverách budú výrazne označené.

„Vodiči budú upozornení na zvýšenú trpezlivosť pri nástupe a výstupe cestujúcich a taktiež na asistenciu nevidiacim a znevýhodneným spoluobčanom, ktorí spravidla nastupujú práve prvými dverami, resp. asistenčné psy sú na prvé dvere priamo trénované. Tým bude nástup prvými dverami naďalej umožnený,“ doplnil DPB.

Vyhradenie priestoru pri predných dverách bude viditeľne označené reflexnou páskou, upozornenie na vozidlách bude v slovenskom aj anglickom jazyku.

Meranie teploty u vodičov

V rámci prevencie DPB začal pri nástupe do služby merať telesnú teplotu vodičov MHD prostredníctvom bezkontaktných teplomerov.

„V prípade, ak by zamestnanec prišiel do práce so zvýšenou telesnou teplotou, nebude môcť nastúpiť do služby,“ informuje DPB, ktorý zároveň naďalej pokračuje v každodennej dezinfekcii vozidiel a od všetkých zamestnancov požaduje vyplnenie formulára o ich zahraničných cestách v minulých týždňoch.

„V prípade kladných odpovedí na vycestovanie s nimi situáciu bude riešiť Odbor bezpečnosti a krízového riadenia DPB,“ doplnil dopravný podnik, ktorý zároveň začal zobrazovať informácie o preventívnych krokoch proti koronavírusu na obrazovkách vo svojich vozidiel.

Predné dvere na vozidlách MHD budú zatvorené.