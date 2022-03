Dopravný podnik v Košiciach obmedzí električkovú dopravu do U. S. Steel Košice, výluka potrvá niekoľko hodín

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v nedeľu 13. marca obmedzí električkovú dopravu na rýchlodráhe do areálu U. S. Steel Košice. Dôvodom je zabezpečenie presunu časti električiek z Vozovne Bardejovská do areálu U. S. Steel. Výluka potrvá v čase 8:20 do 12:50, respektíve 13:40. Informovala o tom Vladimíra Petrušová z DPMK.

Náhradná autobusová doprava na linke R1 bude premávať zo Staničného námestia o 8:22, 9:22, 10:22, 11:22, 12:22 a z VA U. S. Steelu o 9:13, 10:13, 11:13, 12:13 a 13:13. V ostatných časoch budú premávať na linke R1 električky bez obmedzení.