Dopravu v Banskej Bystrici spomaľujú rozsiahle kolóny, nezabudnite natankovať a dodržiavať pitný režim

V Banskej Bystrici súbežne prebiehajú rekonštrukčné práce na cestách aj výstavba protipovodňových zábran na rieke Hron. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, hlavne počas rannej a popoludňajšej dopravnej špičky vznikajú preto rozsiahle kolóny, ktoré spomaľujú dopravu na hlavnom cestnom ťahu mestom. Niektoré križovatky môžu byť regulované policajtmi.

„Ak do krajského mesta dochádzate za prácou alebo plánujete Banskú Bystricu navštíviť, počítajte s kolónami a zdržaním,“ varuje polícia s upozornením, aby si vodiči nezabudli natankovať a postarať sa o pitný režim počas teplých dní.

Predbežne do nedele 18. júla bude v súvislosti s budovaním protipovodňových opatrení na Golianovej ulici uzavretý most ponad rieku Hron. Počas tohto obdobia bude slúžiť na vstup do centra mesta od Uhliska jediný most, ktorý sa nachádza na ulici 9. mája. Vzhľadom na jediný prístupový bod, ktorý je možné použiť na vstup do centra z tejto časti mesta musia občania v danom mieste počítať s tvorbou kolón.

Pre zlepšenie plynulosti cestnej premávky v danom mieste, ako aj širšom okolí, polícia počas uzávierky mosta odporúča vodičom, ktorí cestujú z Lučenca, Detvy, Zvolenskej Slatiny, Očovej a iných obcí, použiť na príjazd do mesta Banská Bystrica trasu cez Zvolen po ceste R1 a vodičom, ktorí tranzitujú cez mesto, či už v smere od Zvolena, prípadne od Brezna, využiť na cestu obchvat mesta Banská Bystrica.