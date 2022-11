Dopravu v Žiline čakajú komplikácie, o pár dní sa úplne uzavrie dôležitý uzol

Motoristov prichádzajúcich do Žiliny zo severného okraja mesta čaká už onedlho výrazná komplikácia. Ako dnes informoval minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, pre stavebné práce na rekonštrukcii žilinského železničného uzla 21. novembra úplne uzavrú podjazd pod železničnou traťou na Kysuckej ulici.

„Už teraz sú pre prebiehajúcu rekonštrukciu značné dopravné obmedzenia a plne si uvedomujem, že zatvorenie podjazdu na Kysuckej ulici spôsobí veľký zásah do dopravy. Chcem všetkých poprosiť o trpezlivosť, ale robíme to pre to, aby Žilina bola moderným železničným uzlom,“ uviedol Doležal. Doplnil, že na projekt rekonštrukcie železničnej trate chcú nadviazať aj rekonštrukciou žilinskej železničnej stanice, pričom financie by mali pochádzať z plánu obnovy.

Uzávera Kysuckej ulice pri starom podjazde by mala trvať viac ako dva a pol roka, pričom vstup do mesta povedie cez nový cestný nadjazd ponad železničnú trať. Ten je aktuálne rozostavaný, pričom jeho výstavbu v počiatkoch zabrzdili rokovania o odkúpení nevyhnutných pozemkov v areáli autobusovej stanice. Nadjazd je funkčným predĺžením Ulice 1. mája s ulicami Uhoľná a Ľavobrežná.