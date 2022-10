Dostavba druhej etapy severného obchvatu Prešova je v nedohľadne, diaľničiari po šiestykrát predĺžili termíny v tendri

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) opäť posunula lehotu na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4.

Termín predĺžila najnovšie na 16. novembra, čo je už šiesty dátum od vyhlásenia tendra koncom februára tohto roka. Podľa informácií vo Vestníku verejného obstarávania diaľničiari zároveň tretíkrát zmenili minimálnu lehotu viazanosti ponúk, a to na 31. októbra 2023.

Nejasné podmienky obstarávania

Dôvodom predlžovania súťaže, v ktorej ani po ôsmich mesiacoch stále neotvárali ponuky, je odvolacie konanie na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) trvajúce od polovice septembra.

Odvolanie je proti prvostupňovému rozhodnutiu úradu, ktorý začiatkom septembra zamietol námietky navrhovateľa proti podmienkam v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

Rada ako odvolací orgán úradu má na rozhodnutie 45 dní. NDS takisto musela vysvetľovať množstvo otázok záujemcov k podmienkam obstarávania druhej etapy severného obchvatu Prešova.

Tender zrušený nebol

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) medzitým vyvrátil dezinformácie o údajnom zrušení tohto tendra.

„Neviem, odkiaľ sa to zobralo, ale súťaž na obchvat nie je zrušená. Ak by bola, neviem si predstaviť, aká kritika by sa na nás zviezla z východu. V žiadnom prípade táto súťaž nie je zrušená,“ vyhlásil Doležal.

Potvrdil, že v tendri sú stovky žiadostí o vysvetlenie, pričom jeden záujemca namieta kvalitatívne kritériá. „My si za kvalitatívnymi kritériami stojíme,“ dodal minister.