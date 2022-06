Dostavbu električkovej trate do Petržalky spomalilo zdražovanie stavebných materiálov, zhotoviteľ sľubuje dokončenie projektu načas

Zdržanie prác na výstavbe električkovej trate do bratislavskej Petržalky súvisí so zdražovaním cien materiálov. V komentári na sociálnej sieti to uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Výstavba je v omeškaní

„Zhotoviteľ mal v rámci konkrétnych stavebných prác na Združenom moste Rusovská cesta a na premostení Chorvátskeho ramena omeškanie zhruba mesiac oproti pôvodnému harmonogramu,“ konštatuje primátor s tým, že zdržanie prác súvisí so zdražovaním cien materiálov, ktoré spôsobuje problémy na strane dodávateľského konzorcia.

Aktuálne sú podľa mesta na stavbe utlmené práce, nakoľko prebiehajú rokovania k vyjasneniu postupov pre zavedenie metodického usmernenia Úradu verejného obstarávania (ÚVO) do praxe.

To má umožniť uzatváranie dodatkov k zmluve v prípadoch, keď je v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov nutné navyšovať čiastky pôvodne dohodnuté na financovanie diela. „Po vyjasnení týchto krokov má zhotoviteľ pokračovať v prácach podľa harmonogramu,“ vysvetľuje mesto.

Projekt vraj stihnú dokončiť načas

Zhotoviteľ podľa magistrátu naďalej deklaruje, že stavbu dokončí v predpokladanej lehote výstavby, s ktorou počíta aj revidovaný harmonogram prác viazaný k Zmluve o Dielo.

„Práce na budovaní Petržalskej električky sa aktuálne sústredia najmä na zakladanie mostných objektov a ďalšie prípravné práce súvisiace so stavbou – prekládky inžinierskych sietí, výkopy základových jám, trysková injektáž, nevyhnutné výruby stromov a náletových drevín v trase pripravovanej električkovej trate a podobne,“ dodáva samospráva.