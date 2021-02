Dotácie na nákup elektromobilov presiahli tri milióny eur, Sulík avizuje zmenu

Ministerstvo hospodárstva SR schválilo doteraz na základe výzvy na podporu nákupu elektrických vozidiel 638 žiadostí o dotácie. Vyplatené už boli takmer 360 žiadateľom, ktorí spolu získali viac ako 3 mil. eur.

Ako ďalej pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa rezortu Katarína Matejková, tento rok má ministerstvo záujem podporiť nákup elektromobilov, pokiaľ na tento účel bude mať k dispozícii európske prostriedky.

„Dotácie chce rezort financovať zo zdrojov plánu obnovy, respektíve eurofondov nového programového obdobia 2021 – 2027. Nová výzva preto nebude vypísaná skôr ako v závere roka,“ doplnila. Minister hospodárstva Richard Sulík už avizoval, že systém dotácií by bol nastavený inak ako pri ostatnej výzve v roku 2019. Výška príspevku by mala byť síce nižšia, no na pridelenie dotácie by mal mať nárok každý záujemca.

O výzvu z roku 2019 bol pritom enormný záujem. On-line registrácia na stránke www.chcemelektromobil.sk bola spustená v polovicu decembra a celá šesťmiliónová suma bola rezervovaná v priebehu 3 minút a 41 sekúnd. Záujemcovia si rezervovali dotáciu na 786 ekologických áut prostredníctvom 668 žiadostí. Výrazne vyšší záujem bol o autá s čisto elektrickým pohonom, ktoré si chce kúpiť takmer 90 % úspešných žiadateľov.