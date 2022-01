Dovážané autá predstavujú vysokú ekologickú záťaž, automobilový zväz žiada štát o podporu nízkoemisnej mobility

Štát by mal motivovať trh k obnove vozového parku podporou nízko a bezemisnej mobility a zároveň demotivovať záujemcov o dovoz jazdených vozidiel zo zahraničia.

Taký je podľa Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP) recept na vyriešenie problému stále vysokých čísiel dovozov starých jazdených áut na Slovensko. Podľa posledných údajov malo napríklad každé desiate vlani dovezené vozidlo viac ako 15 rokov.

Nevyhnutná zmena registračných poplatkov

„Podporu je možné robiť viacerými formami od podpory budovania infraštruktúry, priamej dotácie na vozidlá až po rôzne daňové a nedaňové benefity pre vlastníkov vozidiel s alternatívnym pohonom a prevádzkovateľov nabíjacej infraštruktúry,” priblížil možné kroky vlády generálny sekretár zväzu Ján Pribula.

Zároveň je podľa neho potrebné zmeniť slovenský systém registračných poplatkov za vozidlá, ktorý je tým nižší, čím je vozidlo staršie.

Pokrytectvo západných krajín

Pribula upozornil, že na Slovensko sa dostáva vysoké percento jazdených vozidiel s vekom nad päť rokov. „Podiel takýchto vozidiel na všetkých individuálne dovezených vozidlách v roku 2021 prekročil hodnotu 60 %. Treba si uvedomiť, že takéto vozidlá v mnohých prípadoch už nesmú vstupovať a jazdiť po veľkých európskych mestách,“ skonštatoval s tým, že predstavujú významný zdroj emisií aj bezpečnostné hrozby na cestách.

Slovensko pritom podľa neho voči takýmto vozidlám nielenže neuplatňuje žiadne reštrikcie, ale dokonca ich na svojom území víta.

„Je v tom aj kus pokrytectva zo strany vyspelých európskych krajín. Vozidlá, ktoré majú obmedzený prístup na ich komunikácie a vyraďujú sa z evidencie, sa v danej krajine nešrotujú, ale sú vyvážané či už do krajín východnej a strednej Európy, prípadne do Afriky,” skonštatoval.

Presúvanie problému s emisiami

Európa podľa zástupcov slovenského automobilového priemyslu deklaruje zelené vízie, no zatiaľ sa deje len to, že presúva problém s emisiami do iných regiónov Európy a sveta.

Takto ale planéte nepomôžeme. Sekundárny problém s takto dovezenými autami nastáva potom, ak vozidlo skončí svoju životnosť a treba ho v krajine, kam bolo dovezené, recyklovať.

Podľa údajov ZAP, dosiahli vlaňajšie individuálne dovozy celkovo 61 032 kusov. Najpočetnejšiu skupinu tvorili vozidlá do piatich rokov. Za celý rok 2021 ich na Slovensku pribudlo 15 637 a predstavovali tak asi štvrtinu všetkých dovozov.

Na ďalších dvoch priečkach sú ešte staršie autá, a to do desať a do pätnásť rokov. V prvej skupine bolo v uplynulom roku dovezených 14 720 automobilov a v druhej 13 991.