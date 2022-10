Droba sa dohodol s Doležalom, sľubuje lepšiu vlakovú dopravu v kraji a menej meškajúcich spojov

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sľubuje po rokovaní s ministerstvom dopravy cestujúcim zlepšenie vlakovej dopravy. Ako informuje samospráva na svojej webovej stránke, predseda BSK Juraj Droba na stretnutí s ministrom dopravy Andrejom Doležalom tlmočil podnety obyvateľov kraja k železničnej doprave.

Medzi nimi bolo najmä zachovanie spojov v novom železničnom grafikone, ale aj riešenie situácie s meškajúcimi vlakmi.

Komfortná a spoľahlivá doprava

„Železničná doprava je dôležitou súčasťou krajskej integrovanej dopravy, je však v rukách štátu. Ak chceme, aby čo najviac ľudí využívalo verejnú dopravu, aj železničná doprava musí byť spoľahlivá a komfortná,“ poznamenala samospráva.

Výsledkom stretnutia župana s ministrom je aj zachovanie linky S65 zo Senca na stanicu Bratislava-Nové Mesto cez Bratislava-predmestie v rannej a poobednej dopravnej špičke počas pracovných dní. „Zachovania tohto spojenia sa týkalo najviac pripomienok občanov k návrhu nového grafikonu,“ priblížil kraj.

Regionálne expresy

Územie Bratislavského kraja (Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Veľký Biel, Senec, Reca) budú prioritne obsluhovať nové vlaky v 30-minútovom intervale smerované na Bratislavskú hlavnú stanicu cez zastávku Vinohrady.

„Štartovať budú v Galante, vďaka tomu budú prázdnejšie. Jeden ranný rýchlik zo smeru Nové Zámky zastaví aj v Senci,“ poznamenala samospráva. Po novom budú regionálne expresy rýchlejšie. Vlak idúci z Nových Zámkov nebude zastavovať v obciach pri Bratislave. Cestujúcim zo vzdialenejších lokalít to ušetrí čas,“ dodal BSK.

Množstvo výluk na trati

Grafikon doteraz nezohľadňoval výluky, a preto mnoho vlakov meškalo. „Všetci vedeli, že vlak nemôže prísť načas, ale nikto to nenapísal do cestovného poriadku. To sa zmení a nový grafikon všetky plánované výluky a obmedzenia berie do úvahy,“ vysvetľuje BSK.

Jedným z dôvodov, prečo bolo v minulosti množstvo vlakov odrieknutých, bol nedostatok rušňovodičov. „Ministerstvo dopravy zlepšilo platové podmienky rušňovodičov, zvýšilo náborový príspevok a otvára nové školiace pracovisko,“ uzavrel samosprávny kraj.