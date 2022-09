Dujava sa nemieni vzdať kresla riaditeľa na popradskom letisku, stále chýbajú reálne dôvody na jeho odvolanie

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a. s., Peter Dujava naďalej odmieta odstúpiť napriek strate dôvery väčšiny zamestnancov letiska a Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV), ako majoritného akcionára. Tvrdí, že dozornej rade letiskovej spoločnosti a ministerstvu dopravy stále chýbajú reálne dôvody na jeho odvolanie.

Ješitnosť osôb

Dujava je presvedčený, že ministerstvo dopravy reálne nikdy nemalo a ani nemá záujem vzniknutú situáciu riešiť a verejnosť cez média nepravdivo informuje, čím situáciu iba zhoršuje. „Keby som mal priestor sa so zamestnancami otvorene porozprávať, dokonca aj v týchto dňoch, do pár dní by bolo letisko pripravené na bezproblémovú prevádzku. Bráni tomu buď ješitnosť konkrétnych osôb zastupujúcich ministerstvo, alebo potreba budúcej skrytej privatizácie letiska. Iné dôvody mi nenapadajú,“ uviedol Dujava v otvorenom liste dozornej rade a ministerstvu dopravy. List poslala v piatok médiám advokátska kancelária Weis & Partners s.r.o., ktorá ho právne zastupuje.

Riaditeľ, ktorý na poste zostáva proti vôli zamestnancov a hlavného akcionára, si myslí, že existuje istá dohoda o tom, že letisko bude čoskoro čakať zmena majiteľa. „O tom svedčili aj predbežné výsledky kontrol, ktorých úlohou bolo výlučne nájsť čokoľvek a znížiť tým hodnotu letiska,“ podotkol Dujava. Najnovšie sa podľa neho vyťahuje predaj pozemkov, čo bude čoskoro predmetom civilného sporového konania.

„MDV má dlhodobo vedomosť o tom, že som sa vo vzťahu ku krivým obvineniam niektorých zamestnancov obhájil. Nepovedali na to nič. Politické vedenie MDV samo porušilo dohodu, ktorú sme mali, zneužili moju dôveru a obrátili smerovanie udalostí výlučne proti mojej osobe,“ poznamenal Dujava. Toto podľa neho nijako nevysvetlil, hoci táto informácia padla na zasadnutí ostatného mimoriadneho valného zhromaždenia.

Ministerstvo dopravy podľa riaditeľa neurobilo za celý čas jediný krok k tomu, aby sa vložilo napríklad ako nezávislý mediátor do situácie so zamestnancami. „Nie som prilepený k stoličke, ako sa prezentuje. Tu už ide o obranu proti ohováraniu organizovanou formou, a to je veľký rozdiel,“ pokračoval Dujava. Hovorí, že ministerstvo robí všetko preto, aby výpovede zamestnanci nevzali späť, jeho zástupca ich chodí osobne ubezpečovať, že majú vydržať v nátlaku.

Skreslené informácie

„Pomaly to vyzerá, akoby za výpoveďami bol od počiatku niekto z MDV,“ myslí si. Dujava tvrdí, že zamestnanci majú mimoriadne skreslené a často úplne nepravdivé informácie o hospodárení letiska, ktoré niekto medzi nimi rozširuje. Vyzýva preto ministerstvo dopravy a akcionárov, aby mu dali aspoň týždeň bez zamestnávania inými činnosťami, aby preukázal, že situáciu vyriešiť vie v prospech dobrého fungovania letiska.

A hlavne by podľa riaditeľa mali prestať vyvíjať nátlak na zamestnancov. Ako dodal, za ten čas sa nezrealizuje žiaden predaj majetku, neudeje sa nič v neprospech letiska okrem aktivít, ktoré by boli priamym následkom konania ministerstva.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) predtým vyjadril jednoznačnú podporu zamestnancom Letiska Poprad – Tatry, ktorí trvajú na odchode predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa letiska. Šéf rezortu zároveň potvrdil, že vedenie letiskovej spoločnosti stratilo dôveru majoritného akcionára, teda ministerstva dopravy a výstavby, a predseda predstavenstva aj jeho osobnú dôveru.

„Situácia je naozaj vážna. Dobre si uvedomujem, že ste viacerí zamestnanci podali výpovede a nie ste ochotní tieto výpovede stiahnuť pod súčasným vedením. Preto sa ponúka jediné riešenie, a to odvolanie predsedu predstavenstva pána Dujavu,“ povedal Doležal vo videu na sociálnej sieti.