Dva úseky R7 by mohli motoristi využívať v miernom predstihu, zvyšné budú zrejme meškať

Motoristi by mali začať využívať dva z troch budovaných úsekov rýchlostnej cesty R7 v miernom predstihu, a to na jar 2020.

Ide o úseky medzi Bratislavou a Dunajskou Stredou v dĺžke takmer 26 kilometrov Ketelec – Dunajská Lužná (8,4 km) a Dunajská Lužná – Holice (17,4 km).

Pre agentúru SITA to uviedla stavebná spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., hlavný zhotoviteľ troch úsekov R7 (32 km) a dvoch úsekov diaľnice D4 (27 km) v okolí hlavného mesta v celkovej dĺžke 59 km v rámci PPP projektu.

Zhotoviteľ priznáva aj oneskorenie výstavby

Spoločnosť sa nevyjadrila k očakávaným termínom dokončenia zvyšných úsekov R7 Bratislava, Prievoz – Ketelec (6,3 km) a D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever (22,6 km) a Ivanka, sever – Bratislava, Rača (4,4 km).

Vzhľadom na stav stavebných prác možno predpokladať, že výstavba týchto úsekov bude meškať a neodovzdajú ich do prevádzky v plánovaných lehotách. Zhotoviteľ priznáva oneskorenie výstavby oproti plánovaným termínom.

„Dôvody oneskorenia nie sú na strane D4R7 Construction. Nemôžeme byť zodpovední za jeden rok meškajúce stavebné povolenie v úvode projektu a oneskorenie výstavby križovatky D4 a D1,“ zdôvodňuje meškanie zhotoviteľ.

V zmluve s verejným obstarávateľom, Ministerstvom dopravy a výstavby SR, sa podľa spoločnosti jasne uvádza, že stavebné povolenia sa budú poskytovať s konkrétnym a jasným termínom, ktorý nebol splnený niekoľko mesiacov (v prípade križovatky D4 a D1 bol termín január 2019 – poz. red.). „Očakávali sme, že tieto veci budú splnené, pretože to bola podmienka dohody,“ upozornila D4R7 Construction.

Ministerstvo víta vyjadrenie koncesionáre

Ministerstvo dopravy a výstavby pre agentúru SITA uviedlo, že výstavba D4 a R7 je v zmysle koncesnej zmluvy plne v rukách koncesionára.

„Rezort dopravy víta vyjadrenia koncesionára, podľa ktorých bude možné niektoré úseky R7 otvoriť s predstihom. V spolupráci s koncesionárom pracujeme na minimalizácii meškaní na problematických úsekoch,“ poznamenal rezort dopravy.

Podľa aktuálne platných termínov v koncesnej zmluve (uzavretej v máji 2016) medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV) a koncesionárom Zero Bypass Limited (na čele so španielskou spoločnosťou Cintra) by mali časť R7 od Ketelca (križovatka D4 a R7) po Holice a časť D4 od Ketelca po Raču odovzdať do užívania v apríli 2020.

Niektoré úseky až v októbri 2020

Zvyšné časti D4 od Jaroviec po Ketelec (vrátane dunajského súmostia) a R7 od Prievozu po Ketelec by mali byť hotové v októbri 2020.

D4R7 Construction podotkla, že pracuje iba v súlade s platnými stavebnými povoleniami a v plnom súlade so všetkými slovenskými normami podľa návrhu, ktorý si vybralo ministerstvo dopravy. V tomto prípade to považuje za formálnu administratívnu záležitosť.

„Práce začali podľa vydanej zmeny stavebného povolenia, aby boli objekty v križovaní D4/D1 ukončené v termíne. Revidované povolenie bolo vydané, no keďže do procesu vstúpilo odvolanie tretej strany, nestihlo nadobudnúť právoplatnosť, čím sa proces predĺžil,“ priblížil zhotoviteľ pre agentúru SITA.

Navyše, špeciálny stavebný úrad na ministerstve dopravy a výstavby požiadal o 90-dňové predĺženie lehoty na rozhodnutie, aby posúdil toto odvolanie, čo významne predĺžilo legislatívny proces nad rámec štandardných lehôt.

Zmena zákona v zrýchlenom konaní

Ministerstvo dopravy a výstavby priznalo problémy na niektorých úsekoch s majetkovo-právnym vysporiadaním pre špekulantov s pozemkami. Z tohto dôvodu musel štát zmeniť príslušný zákon v zrýchlenom konaní.

„Okrem toho vznikli problémy aj na strane koncesionára so zmenami stavby na vysúťažený dizajn predovšetkým pre obštrukcie zo strany niektorých záujmových skupín. Štát spolu s koncesionárom robia všetko pre to, aby sa dopady týchto udalostí zmenšili na minimum,“ dodal rezort dopravy pre agentúru SITA.

Koncesionár Zero Bypass a štát sa budú domáhať svojich nárokov z koncesnej zmluvy cez arbitrážne konanie z iniciatívy koncesionára.