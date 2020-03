Električka do Dúbravky opäť zmení trasu, prebehne modernizácia trate

Od budúcej soboty bude premávať električka do bratislavskej Dúbravky po zmenenej trase. Informoval o tom dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti. „Vážení cestujúci, od soboty 14. marca príde z dôvodu prípravy poslednej fázy modernizácie Dúbravsko – Karloveskej radiály k presmerovaniu linky číslo 4 cez tunel,“ uvádza DPB.

Doprava po nábreží linkou X6

Dopravu po nábreží zabezpečí autobusová linka X6, na ktorú bude možné prestúpiť na zastávke Kráľovské údolie (bývalé PKO). Linka X6 bude ďalej premávať po trase Chatam Sófer – Most SNP – Námeste Ľudovíta Štúra – Šafárikovo námestie (nová zastávka pred križovatkou) – Malá scéna – Nové SND a späť v celodennom intervale 7-8 minút.

„Linka číslo 4 na výlukovej trase obslúži v oboch smeroch zastávky Kapucínska a Námestie SNP, pričom od Kamenného námestia, resp. Kráľovského údolia sa napojí späť na svoju trasu,“ informuje DPB.

Modernizácia najdlhšieho úseku trate

Rekonštrukcia Dúbravsko – Karloveskej radiály sa začala v júni minulého roka, električka do Dúbravky premáva po novej trati od 22. februára tohto roka. Ďalšia výluka električiek do Dúbravky je naplánovaná na začiatok mája. Dôvodom je modernizácia najdlhšieho úseku trate, tentoraz od tunela po zástavku Molecova. Cestujúci budú jazdiť náhradnou autobusovou dopravou s prestupným miestom pod Mostom SNP. Finálnym termínom dokončenia modernizácie Dúbravsko – Karloveskej radiály by mal byť september tohto roku.