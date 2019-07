Elektrické autá sú na Slovensku napriek dotáciám stále príliš drahé, Žigov rezort hovorí o dostatočnej podpore

Vo všetkých členských krajinách Európskej únie sa jednotlivé vlády snažia motivovať ľudí ku kúpe hybridných alebo čistých bez emisných vozidiel. Táto snaha vyplýva z cieľov Parížskej klimatickej dohody, ktorej cieľom je zníženie emisií a skleníkových plynov vypúšťaných do ovzdušia. Výnimkou nie je ani Slovensko.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) v rámci rozvoja elektromobily vypracovalo Akčný plán, ktorý obsahuje 15 konkrétnych opatrení na zlepšenie a razantnejší rozvoj tohto druhu mobility na Slovensku.

Tento strategický materiál schválila vláda ešte v marci tohto roka. Mal by prispieť k tomu, aby po slovenských cestách začalo čoraz viac jazdiť takýchto bez emisných vozidiel.

Rezort opäť podporí predaj elektromobilov

Jedným z opatrení je aj pokračovanie podpory kúpy elektromobilov. „Pôjde o nadviazanie na pilotný projekt, ktorý rezort hospodárstva realizoval so Zväzom automobilového priemyslu SR (ZAP SR),“ uviedol odbor komunikácie rezortu hospodárstva.

Ministerstvo na podporu elektromobilov a hybridných vozidiel vyčlení 5 miliónov eur. Pri plánovanej kúpe vozidla na elektrický pohon bolo možné získať dotáciu až 5 000 eur. Pri kúpe hybridného vozidla 3 000 eur. Či sa táto suma v budúcnosti navýši, neprezradil ani samotný minister Žiga.

Rezort vypláca dotáciu na vozidlo postupne. Pri kúpe elektromobilu získa žiadateľ 2 000 eur po registrácii auta, 1 500 eur v nasledujúcom kalendárnom mesiaci po 1. výročí registrácie a zvyšných 1 500 eur v ďalšom mesiaci po 2. výročí registrácie.

Pri kúpe hybridného vozidla je postup podobný. Prvých 1 000 eur rezort vyplatí po registrácii auta a vybavení potrebných náležitostí, ďalších 1 000 eur v nasledujúcom kalendárnom mesiaci po 1. výročí registrácie a poslednú čiastku dostane až po 2. výročí registrácie.

Z prvej výzvy ostal 1-milión eur, využil ho Envirorezort

V prvej fáze sa podarilo prerozdeliť celkom 4-milióny eur z 5-miliónového balíka. Aj napriek tomu, však rezort takýto záujem považuje za úspech. MH SR poskytlo zvyšný 1-milión eur rezortu Životného prostredia na nákup 50 elektromobilov do samospráv.

„Aj vzhľadom na tieto čísla rezort hospodárstva preto odmieta úvahy o neefektívnosti projektu, práve naopak – pilotný projekt mal výrazne pozitívny vplyv na rast predaja elektrických vozidiel,“ reaguje rezort hospodárstva.

Rezort motivuje obce k budovaniu nabíjacích staníc

Ministerstvo sa v rámci plánu rozhodlo dobudovať potrebnú infraštruktúru, podporiť investície do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov. Ako informoval tlačový odbor rezortu hospodárstva, vládou schválené opatrenia by mali byť naplnené do roku 2021. Do budovania nabíjacích staníc chce zapojiť aj samosprávy.

Začiatkom júla rezort vyhlásil výzvu na podporu budovania verejných elektrických nabíjacích staníc. Podpora je určená pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie.

„V prvom kole výzvy je vyčlenených 500 000 eur a žiadosti bude možné podávať do 1. októbra. Minimálna výška dotácie na kúpu elektronabíjačky, ktorú môže samospráva získať v rámci aktuálnej výzvy, je 2 500 eur. Maximálna výška je stanovená na 5 000 eur,“ uviedlo ministerstvo.

Žiadatelia o dotáciu budú musieť poskytnúť minimálne 5 % z vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. Rezort tvrdí, že celý proces je nastavený administratívne čo najjednoduchšie, pričom program zvýhodní najmä žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov.

„Rezort hospodárstva chce týmto krokom v prvom rade podporiť obce a samosprávy pri vybudovaní AC nabíjacích staníc. Rozhodnutie, kde sa daná nabíjacia stanica postaví, necháva MH SR v rámci 1. kola výzvy na samotných žiadateľoch a ich zvážení užívateľskej dostupnosti a využiteľnosti samotnej stanice,“ dodal rezort.

Severania vedia ako sa to robí

Nórsko je krajinou, kde sa už nerieši, aké vozidlo si ľudia kúpia. Vláda dotuje elektromobilitu tak, aby sa už obyvatelia nemuseli rozhodovať medzi cenou a životným prostredím. Ceny elektromobilov a vozidiel na fosílne palivá sú už takmer rovnaké, nabíjacie stanice nájdete na každom rohu. V takomto prípade, už človek nemá nad čím uvažovať. Až 60% všetkých novopredaných vozidiel v Nórsku predstavujú elektrické autá.

U nás je to presne naopak. Na Slovensku ekologicky mysliaci človek narazí na viacero prekážok. Tou prvou je nepochybne cena a tou druhou je nedostatok nabíjacích staníc. Cena najlacnejšie elektrického vozidla v základnej výbave začína približne na 28-tisíckach eur. Vizuálne nepôsobí veľmi komfortne, je malé a majiteľ musí myslieť na to, že ho musí aj niekde nabiť, čo v prípade dlhšieho cestovania môže spôsobiť komplikácie.

Ministerstvo hospodárstva problém v nedostatku nabíjacích staníc nevidí. S tvrdením, že elektrické vozidlo je vhodné najmä pre ľudí, ktorí bývajú v rodinnom dome a môžu bezstarostne nabíjať, nesúhlasí. Argumentuje tým, že v súčasnosti sú nabíjacie stanice lokalizované aj v rámci sídlisk a navyše nové modely elektrických vozidiel majú dojazd okolo 300 – 400 km. Čo si nevyžaduje nabíjať auto každý deň.

„Infraštruktúru rýchlo nabíjacích staníc na Slovensku možno považovať za dobre rozvinutú, pričom umožňuje plnohodnotný presun medzi západom a východom krajiny. Nové projekty kľúčových operátorov na Slovensku dokazujú, že tento trend sa bude naďalej zlepšovať. K 1.1.2019 evidujeme na Slovensku 92 DC nabíjacích staníc a 150 AC nabíjacích staníc,“ uviedol rezort.

Porovnali sme sme ceny za eletromobil u nás a v Nórsku

Ceny za ekologicky čisté vozidlá sú diametrálne odlišné. Na Slovensku sa pohybujú rádovo v niekoľkých tisíckach vyššie ako v severskej krajine Nórsko. Do porovnania sme zaradili mestské vozidlo CITROËN C-ZERO. V Nórsku ich ponúkajú za približne 16-tisíc eur. Cena auta rovnakej kategórie so spaľovacím motorom CITROËN C1 je 17 800 eur. Elektrický C-ZERO u nás kúpite za 29 640 eur, kým na benzínovú C1 vám stačí 8 800 eur. V Nórsku je teda elektrický model o 10% lacnejší, na Slovensku 3,5 násobne drahší ako benzínový variant.

Luxusné elektrické vozidlo značky Mercedes SUV EQC si v Nórsku kúpite za približne 64-tisíc eur. Na Slovensku za takéto vozidlo zaplatíte takmer 77-tisíc eur. Pre porovnanie za rovnaký model lenže so spaľovacím motorom zaplatíte na severe okolo 72-tisíc eur a u nás približne 48-tisíc eur.

Zlatá stredná cesta a vhodná alternatíva aj pre rodiny je vozidlo Volkswagen Golf. Cena za elektrický aj spaľovací variant je v Nórsku približne 33-tisíc eur. Na Slovensku si môžete „elektriku“ dopriať za takmer 38-tisíc eur. Model so spaľovacím motorom je však o viac ako 20-tisíc eur lacnejší.

„V tejto severskej krajine prevažuje pri kúpe elektrických modelov nepriama finančná podpora nad priamou. Rovnako aj fakt zavedenia environmentálnej dane pre registráciu vozidiel so spaľovacím motorom, ktorá spôsobuje, že elektromobily sú lacnejšie ako vozidlá so spaľovacím motorom. Na Slovensku je situácia odlišná, záujmom MH SR je formou priamej finančnej podpory podporiť prvotnú penetráciu elektrických vozidiel na trh,“ reagovalo ministerstvo na otázku v čom spočívajú také veľké cenové rozdiely.

Rezort zapracuje na väčšej informovanosti verejnosti

Ministerstvo taktiež informovalo, že pripravuje informačnú webovú stránku o zavádzaní elektromobility na Slovensku. Tu nájdu záujemcovia a užívatelia elektrických vozidiel všetky informácie o elektromobilite, vrátane mapy verejne prístupných nabíjacích staníc na Slovensku.