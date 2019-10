Elektromobilitu musí podporiť aj štát, zhodujú sa viaceré automobilky na Slovensku

Rozvoj elektromobility nie je možný bez podpory štátu. Vyplýva to z vyjadrení automobiliek pôsobiacich na Slovensku.

„Aby automobilový priemysel napredoval v oblasti elektromobility tak rýchlo, ako je potrebné, potrebuje podporu vlád pre investície do infraštruktúry spolu s finančnými stimulmi pre elektrickú mobilitu,“ uviedla pre agentúru SITA manažérka pre firemné vzťahy v nitrianskom Jaguar Land Rover Miroslava Remenárová.

Ako dodala hovorkyňa automobilky Volkswagen Slovakia Lucia Makayová, zvládnuť ekologické výzvy v automobilom priemysle si vyžaduje verejný záujem o udržateľné formy mobility a budovanie infraštruktúry.

Podľa súčasných predpokladov budú mať do roku 2025 elektrifikované vozidlá 20 až 30 percentný podiel na trhu. Automobilky sa domnievajú, že by sa tieto ambície automobilového priemyslu mali premietnuť do priaznivého legislatívneho a regulačného prostredia.

S nákupom váhajú

„Mnohí zo zákazníkov, ktorí sa zaujímajú o elektrickú mobilitu, možno váhajú s nákupom. Zákazníci potrebujú čo najvyšší reálny jazdný dosah, no neexistuje dostatočná infraštruktúra na nabíjanie automobilov. Veľkosť batérie potrebnej na prekonanie požadovaných vzdialeností má vplyv na výšku ceny,“ uviedla Remenárová.

Štát pritom na podporu elektromobility prijal akčný plán. Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo historicky prvú výzvu na podporu výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily, podporovať bude zároveň aj samotný nákup elektromobilov. Automobilky tieto kroky vo všeobecnosti vítajú, či sú dostatočné, komentovať nechcú.

„Sme radi, že vláda SR zaviedla niektoré opatrenia na sprístupnenie elektromobilov pre koncových užívateľov aj na Slovensku. Ich dostatočnosť ukáže reálny dopyt po týchto vozidlách. Priestor na zlepšenie podmienok tak pri znižovaní nákladov pre zákazníkov pri kúpe elektromobilov, ako aj na dobudovanie hustoty siete nabíjačiek tu určite stále je,“ povedal hovorca Groupe PSA Slovakia Peter Švec.

Ponuka automobilov sa rozšíri

Automobilky pritom avizujú rozširovanie ponuky hybridných ako aj čisto elektrických vozidiel. Volkswagen Slovakia vyrába ako hybridné modely Audi Q7, Porsche Cayenne a Porsche Cayenne Coupé.

Čisto elektrický je Volkswagen e-up! a do budúcna dostanú podľa hovorkyne bratislavskej automobilky elektrický motor aj jestvujúce modely ŠKODA Citigo a SEAT Mii. V trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia vyrábajú od marca tohto roku novú generáciu modelu Peugeot 208 aj s plne elektrickou motorizáciou.

V Kia Motors Slovakia vyrábajú aktuálne mild-hybridnú verziu motora 1,6 CRDi +48V. Koncom roka 2019 pribudnú plug-in hybridné verzie pohonných jednotiek Kappa 1,6 GDi aj do modelov Ceed SW a XCeed, a tiež mild-hybridné verzie motorov do všetkých modelov rodiny Ceed. Jaguar Land Rover vyrába aktuálne v Nitre iba vozidlá s naftovým a benzínovým motorom.