Érsek: Útvar hodnoty za peniaze nemôže rozhodovať, kde sa budú cesty stavať a kde nie

Bývalý minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) má výhrady k avizovanému plánu prioritných investičných projektov v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV).

Veľký zásah do dopravnej infraštruktúry

Predpokladá, že to bude znamenať veľký zásah do výstavby dopravnej infraštruktúry. Nepozdáva sa mu, aby o tom, kde sa diaľnice a cesty budú stavať a kde nie, mal rozhodovať Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ako poradný orgán na Ministerstve financií SR.

„To bude veľký zásah do výstavby na Slovensku a ak to má robiť ÚHP, tak si myslím, že to nebude dobré. Poradný orgán nemôže byť rozhodujúcim orgánom, tým musí byť vždy ministerstvo dopravy a minister,“ povedal Érsek k zámeru rezortu dopravy pripraviť a predložiť na vládu plán investičných priorít.

„Oni môžu radiť, ale ak majú o tom rozhodovať, ktoré úseky treba stavať a ktoré nie, tak s tým mám trochu problém, ale už to nie je moja vec,“ poznamenal Érsek.

Exminister dopravy je podľa jeho slov v kontakte so svojím nástupcom na čele ministerstva dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina). „Podstatné je to, že sa pýta, komunikujeme. Keď niečo potrebuje, rád poradím, ale rozhoduje už on,“ poznamenal Érsek.

Záväzný plán na niekoľko rokov

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal nedávno informoval, že chce predložiť na vládu zoznam investičných priorít v dopravnej infraštruktúre. Mal by byť podľa neho záväzný aspoň štyri či päť rokov a menil by sa iba v prípade výnimočných udalostí. Zoznam investičných priorít podľa ministra vznikne na základe viacerých kritérií.

„Cesty na Slovensku sa pod mojím vedením nebudú budovať podľa politickej príslušnosti, ale budú sa budovať podľa jasných a odborných kritérií,“ ubezpečil Doležal.

Logickým prvým kritériom je podľa ministra dopravná intenzita, ale toto kritérium bude zahŕňať aj pripravenosť jednotlivých stavieb.

„Ďalším kritériom je istá spoločenská hodnota alebo hodnota stavby, ktorú prinesie spoločnosti. A v neposlednom rade aj financovanie a zdroje financovania. Preto sa do výstavby môžu dostať aj úseky, ktoré sa nejavia ako prioritné z hľadiska dopravnej infraštruktúry,“ uviedol Doležal.

Ako doplnil, v prípade, že na projekt bude potrebné vyčerpať eurofondy, tak sa dostane v prioritách vyššie. Priznal však, že nie všetko je hodnota za peniaze, resp. merateľné.